Star Wars Zero Company partage de nouvelles informations sur son gameplay

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 30 mars 2026 à 18h10
Officialisé il y a près d'un an, Star Wars Zero Company a été assez avare en informations depuis sa présentation. Mais plusieurs détails concernant son gameplay viennent d'être confirmés par le responsable de l'animation.
Star Wars Zero Company partage de nouvelles informations sur son gameplay
Développé par Bit Reactor, Star Wars Zero Company se démarque des autres jeux de la licence en proposant un gameplay plus tactique. Depuis sa révélation, plusieurs points ont déjà été confirmés comme les options de personnalisation pour votre personnage, la présence de la carte galactique dynamique… 

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Mais depuis, le titre n'avait pas donné de nouvelles alors qu'il est censé arriver sur nos consoles cette année. Toutefois, Hector Antunez (responsable de l'animation) a fait de nouvelles révélations sur Star Wars Zero Company aux journalistes de PC Gamer.

La promesse de « graphismes et d'une narration soignés » directement inspirés du lore de Star Wars

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Pensé pour satisfaire les amateurs de la saga Star Wars et des jeux XCOM, Star Wars Zero Company compte offrir une immersion complète et très détaillée dans cet univers. Grayson Scantlebury, le concepteur principal du titre, a ainsi révélé qu'il avait « épluché des livres ou consulté Wookieepedia » pour trouver les planètes qui, « durant la Guerre des Clones, étaient pertinentes pour raconter cette histoire ».

Ce souci du détail se reflète notamment dans les combats du jeu. Hector Antunez explique que « Le cœur du jeu réside dans les combats tactiques. Mais nous souhaitions vraiment ajouter un élément permettant aux joueurs de passer encore plus de temps dans les environnements Star Wars, sans que ces espaces soient limités par les impératifs d'un gameplay amusant. »

Cet élément qui permet de captiver les joueurs hors des combats est lié à vos compagnons. Ceux-ci possèderont leurs propres histoires, leurs conflits et leurs faiblesses. Mais il faut garder en tête qu'ils ne sont pas éternels, et cela pourra impacter votre progression. 

Perdre vos compagnons : une contrainte, mais aussi une force dans Star Wars Zero Company

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En effet, le permadeath est présent dans Star Wars Zero Company. Si vous perdez l'un de vos compagnons lors d'un combat, il disparait définitivement. Si cela peut être un vrai frein pour certains, les développeurs du titre y voient un atout attaché à un élément clé de toute la saga Star Wars : la perte d'un être cher.
Imaginez, voir Obi-Wan Kenobi mourir… C'est une histoire de perte, et aussi, en tant que développeur, de vouloir que les joueurs ne trichent pas en rechargeant leur partie, mais qu'ils persévèrent malgré la perte, pour découvrir ce qui se cache derrière cette expérience, pour la ressentir pleinement.
Préparez donc les mouchoirs et faites très attention pendant les combats dans Star Wars Zero Company. Rappelons que, même s'il ne possède pas encore de date de sortie, le titre devrait être lancé dans le courant de l'année 2026 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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