Star Wars Zero Company : Son créateur remercie Lucasfilm pour la confiance et la prise de risque

Le studio Bit Reactor travaille actuellement sur Star Wars Zero Company, un jeu de tactique au tour par tour. Son fondateur salue le courage de Lucasfilm et Respawn, qui ont accepté de prendre des risques dans une industrie souvent frileuse face aux concepts originaux.
Le développement de jeux vidéo à gros budget est devenu un exercice périlleux, où la prise de risque est souvent sacrifiée sur l'autel de la rentabilité
. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'une franchise aussi monumentale que Star Wars. Pourtant, le studio Bit Reactor s'apprête à proposer une expérience inattendue avec Star Wars Zero Company
, un jeu de tactique au tour par tour, destiné aux PC et consoles. Une initiative audacieuse que Greg Foertsch, fondateur du studio, attribue directement au soutien indéfectible de Lucasfilm et Respawn Entertainment
.
Un pari audacieux dans une industrie conservatrice
Le marché actuel du jeu vidéo a tendance à se reposer sur des formules éprouvées. Greg Foertsch reconnait d'ailleurs volontiers que l'industrie traverse une période où l'originalité se fait rare
. Lors d'une récente interview à PC Gamer
, il a tenu à souligner l'audace de ses partenaires commerciaux, qui ont accepté de confier une licence majeure à un studio naissant pour explorer un genre de niche.
En observant ce qui se passe dans l'industrie, on constate que c'est très dérivatif. L'art est toujours ainsi. Les jeux ne font pas exception. Mais quand je vois l'audace avec laquelle Respawn et Lucasfilm nous ont considérés, c'est remarquable. Vous avez ces deux géants qui prennent un risque avec des gens comme nous, qui ont la vision, le courage et la conviction de miser sur un tout nouveau studio.
Pour le fondateur de Bit Reactor, le fait que ces grandes entreprises acceptent de sortir de leur zone de confort est une véritable victoire créative. Le genre du jeu de tactique au tour par tour n'est pas traditionnellement associé aux productions majeures de ces éditeurs
, ce qui rend cette collaboration d'autant plus précieuse.
L'ombre de Marvels Midnight Suns
Associer une franchise mondialement connue à un genre de niche ne garantit pas toujours un succès commercial. L'équipe de Bit Reactor le sait mieux que quiconque, puisque plusieurs de ses membres, dont Greg Foertsch, ont travaillé sur Marvels Midnight Suns
. Malgré des critiques élogieuses et la présence des super-héros les plus populaires de la planète, le titre a connu un échec commercial retentissant à sa sortie.
Cependant, la présence des sabres laser et de l'univers créé par George Lucas pourrait bien changer la donne pour Star Wars Zero Company
. Selon le fondateur du studio, la volonté de Lucasfilm de ne pas simplement imiter les succès passés témoigne d'une mentalité devenue trop rare dans le paysage vidéoludique actuel
.
Il aurait été très facile pour eux de suivre la norme, de continuer à imiter ce qu'ils ont déjà fait et ce que les joueurs attendent potentiellement. Mais ici, vous avez ces deux entreprises qui ont eu le courage et la conviction de croire qu'il fallait essayer quelque chose de différent et offrir à leur public de la nouveauté. Je pense que cela mérite d'être souligné. Ce n'est tout simplement plus courant. Et franchement, je ne pourrai jamais assez louer le soutien que nous avons reçu de la part de ces deux sociétés.
Il est indéniable que l'époque n'est pas propice aux expérimentations risquées. Le jeu vidéo doit aujourd'hui lutter pour capter l'attention dans une économie saturée. À titre d'exemple, sur les milliers de jeux sortis sur Steam l'année dernière, une immense majorité n'a récolté qu'une poignée d'évaluations
. Dans ce contexte, voir un projet comme Star Wars Zero Company
voir le jour est un signal fort envoyé aux créateurs et aux joueurs en quête d'expériences novatrices. Il ne reste plus qu'à espérer que le public réponde présent lors de la sortie de ce titre stratégique, prévue pour plus tard dans l'année, sur PC, PS5 et Xbox Series.
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