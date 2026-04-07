Star Wars Zero Company : Son créateur remercie Lucasfilm pour la confiance et la prise de risque



le 07 avril 2026 à 14h57 Publié par Corentin Rimbert le 07 avril 2026 à 14h57

Le studio Bit Reactor travaille actuellement sur Star Wars Zero Company, un jeu de tactique au tour par tour. Son fondateur salue le courage de Lucasfilm et Respawn, qui ont accepté de prendre des risques dans une industrie souvent frileuse face aux concepts originaux.