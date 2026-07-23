Star Wars Zero Company promet une « approche plus cinématographique », mais avec quelques grands absents

Lors d'une session de questions-réponses, le directeur narratif de Star Wars Zero Company a fait quelques révélations sur la trame principale du jeu, sur l'influence de l'escouade et les détails qui ne seront pas dans cet opus.

S'inspirant des films pour créer une aventure prenante, Star Wars Zero Company est déterminé à mettre les personnages et la narration au premier plan. D'ailleurs, il compte atteindre cet objectif en intégrant des cinématiques dignes d'un visionnage dans les salles obscures. Mais qu'en est-il de la trame et de notre influence sur celle-ci ?

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Une récente session de questions-réponses a récemment été organisée sur Discord et partagée sur Steam, permettant à la communauté d'avoir plus de détails avant le lancement du titre. Mais les développeurs ont été clairs : vos actions ne pourront pas modifier le cours de l'histoire.

Pas d'embranchements narratifs ni de relations romantiques dans Star Wars Zero Company

Même s'il promet des interactions avec les membres de l'escouade, le récit et la tactique restent les deux principaux acteurs de Star Wars Zero Company. À l'heure où de plus en plus de titres proposent des relations amoureuses, cet opus de Star Wars a choisi de ne pas l'intégrer car le jeu n'a pas vocation à assouvir les fantasmes de chaque joueur.

Parce qu'elle propose également des combats intenses et une intrigue poussée, l'histoire principale de Star Wars Zero Company n'aurait pas la même intensité si elle permettait au joueur de l'altérer par le biais de ses choix ou de ses actions. Les seules différences narratives seront visibles lors des dialogues car ils prendront en compte la composition de l'équipe et vos affinités.

Cela dit, certains moments de l'intrigue peuvent varier selon la composition de votre escouade, mais le récit global reste linéaire du début à la fin. La conclusion de l'histoire sera sensiblement la même pour tous les joueurs.

Une trame sensiblement identique pour tous, mais attention à la mort définitive

Si la trame narrative ne pourra pas changer en fonction des actions effectuées, rappelons que Star Wars Zero Company intègre un système de mort permanente. Une mauvaise stratégie ou un combat trop inégal pourra donc coûter la vie à vos compagnons et il disparaitra définitivement de la trame. Comme dans un film, la perte pourra donc être tragique, mais vous pourrez la désactiver si vous le souhaitez.

Pour découvrir cette histoire, il faut maintenant patienter jusqu'au 27 août 2026, date à laquelle Star Wars Zero Company sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.