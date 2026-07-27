Star Wars Zero Company promet de (très) nombreuses planètes à visiter

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 27 juillet 2026 à 16h50
La galaxie ne manque pas de lieux variés à explorer ou de missions à accomplir. D'ailleurs, Star Wars Zero Company compte bien exploiter ce point en proposant une vaste campagne d'exploration.
Star Wars Zero Company promet de (très) nombreuses planètes à visiter

Si vous êtes familier avec l'univers de Star Wars, vous savez que la galaxie compte de nombreuses planètes régulièrement mises en avant dans les films et les séries de la saga. Star Wars Zero Company compte respecter cette règle en vous offrant l'occasion d'en visiter énormément pendant la campagne ou après avoir terminé l'histoire principale (car le jeu ne proposera pas de New Game+). 

Plus de 150 planètes différentes vous attendent dans Star Wars Zero Company

star-wars-zero-company-1 (1)

C'est ce qu'ont récemment révélé les membres du studio Bit Reactor lors d'une session de questions-réponses organisée sur Discord et partagée sur la page Steam du titre. Ils ont confirmé que la carte de Star Wars Zero Company « comprend plus de 150 planètes où des opérations stratégiques peuvent potentiellement se dérouler ».

Bon nombre d'entre elles sont le théâtre de décisions prises autour d'une table de guerre, dans un style rappelant les livres dont vous êtes le héros. Nous proposons également plus d'une douzaine de planètes uniques dédiées aux missions tactiques, chacune dotée d'environnements richement détaillés, conçus en collaboration avec l'équipe de Lucasfilm Games.

Voir un si grand nombre de planètes à explorer est encourageant, mais les joueurs doivent garder un détail précis à l'esprit. Pour déclencher ces opérations sur les différentes planètes disponibles, les joueurs doivent utiliser une monnaie spéciale obtenue entre les missions : les renseignements.

Des missions annexes qui impliquent de faire des « choix judicieux »

star-wars-zero-company-interactions

De plus, ces opérations ne seront présentes que pour une durée limitée et peuvent disparaitre. Le concepteur en chef James Brawley encourage le joueur à « faire des choix judicieux en fonction de son style de jeu et de ses préférences ». D'autant que réaliser ces opérations annexes sur des planètes éloignées peut « avoir une incidence sur les liens entre les personnages et sur les missions secondaires ».

À vous donc de décider si vous souhaitez restreindre votre voyage aux missions principales ou explorer la galaxie pour voir ce que ses planètes vous réservent. Rappelons que Star Wars Zero Company sera disponible à partir du 27 août 2026 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Star Wars Zero Company a révélé son casting, avec de grands noms
Zero Company 24 juillet 2026

Star Wars Zero Company a révélé son casting, avec de grands noms

Bit Reactor a apporté, il y a peu de temps, des informations sur le casting de Star Wars Zero Company.
Star Wars Zero Company révèle sa durée de vie
Zero Company 23 juillet 2026

Star Wars Zero Company révèle sa durée de vie

Bit Reactor a, récemment, évoqué la durée de vie de Star Wars Zero Company en partageant une estimation.
Star Wars Zero Company promet une « approche plus cinématographique », mais avec quelques grands absents
Zero Company 23 juillet 2026

Star Wars Zero Company promet une « approche plus cinématographique », mais avec quelques grands absents

Lors d'une session de questions-réponses, le directeur narratif de Star Wars Zero Company a fait quelques révélations sur la trame principale du jeu, sur l'influence de l'escouade et les détails qui ne seront pas dans cet opus.

commentaire (0)