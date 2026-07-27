Star Wars Zero Company promet de (très) nombreuses planètes à visiter

La galaxie ne manque pas de lieux variés à explorer ou de missions à accomplir. D'ailleurs, Star Wars Zero Company compte bien exploiter ce point en proposant une vaste campagne d'exploration.

Si vous êtes familier avec l'univers de Star Wars, vous savez que la galaxie compte de nombreuses planètes régulièrement mises en avant dans les films et les séries de la saga. Star Wars Zero Company compte respecter cette règle en vous offrant l'occasion d'en visiter énormément pendant la campagne ou après avoir terminé l'histoire principale (car le jeu ne proposera pas de New Game+).

Plus de 150 planètes différentes vous attendent dans Star Wars Zero Company

C'est ce qu'ont récemment révélé les membres du studio Bit Reactor lors d'une session de questions-réponses organisée sur Discord et partagée sur la page Steam du titre. Ils ont confirmé que la carte de Star Wars Zero Company « comprend plus de 150 planètes où des opérations stratégiques peuvent potentiellement se dérouler ».

Bon nombre d'entre elles sont le théâtre de décisions prises autour d'une table de guerre, dans un style rappelant les livres dont vous êtes le héros. Nous proposons également plus d'une douzaine de planètes uniques dédiées aux missions tactiques, chacune dotée d'environnements richement détaillés, conçus en collaboration avec l'équipe de Lucasfilm Games.

Voir un si grand nombre de planètes à explorer est encourageant, mais les joueurs doivent garder un détail précis à l'esprit. Pour déclencher ces opérations sur les différentes planètes disponibles, les joueurs doivent utiliser une monnaie spéciale obtenue entre les missions : les renseignements.

Des missions annexes qui impliquent de faire des « choix judicieux »

De plus, ces opérations ne seront présentes que pour une durée limitée et peuvent disparaitre. Le concepteur en chef James Brawley encourage le joueur à « faire des choix judicieux en fonction de son style de jeu et de ses préférences ». D'autant que réaliser ces opérations annexes sur des planètes éloignées peut « avoir une incidence sur les liens entre les personnages et sur les missions secondaires ».

À vous donc de décider si vous souhaitez restreindre votre voyage aux missions principales ou explorer la galaxie pour voir ce que ses planètes vous réservent. Rappelons que Star Wars Zero Company sera disponible à partir du 27 août 2026 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.