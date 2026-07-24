Star Wars Zero Company a révélé son casting, avec de grands noms

Bit Reactor a apporté, il y a peu de temps, des informations sur le casting de Star Wars Zero Company.

Le jeu tactique solo au tour par tour de Bit Reactor, Star Wars Zero Company, n'est plus qu'à quelques semaines de son lancement. D'ailleurs, après avoir partagé une estimation à propos de la durée de vie du titre, Bit Reactor a dévoilé le casting de Star Wars Zero Company.

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Le casting de Star Wars Zero Company est connu

C'est durant la Comic-Con de San Diego de cette année 2026 que le studio de développement Bit Reactor a révélé une grande partie du casting de Star Wars Zero Company. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront retrouver des comédiens et comédiennes de doublage bien connus, étant donné que certains ont déjà prêté leur voix pour des personnages dans les séries Star Wars: The Clone Wars et Star Wars: The Bad Batch. D'autres ont travaillé sur divers jeux, comme Red Dead Redemption 2 ou encore Marvel's Spider-Man 2.

Voici, sans plus attendre, les informations connues concernant le casting de Star Wars Zero Company, avec pour chaque acteur son personnage :

Jonathan Freeman (Goliath) → Hawks (Masculin)

(Goliath) → Hawks (Masculin) Erica Luttrell (Star Wars: Squadron) → Hawks (Féminin)

(Star Wars: Squadron) → Hawks (Féminin) Rekha Sharma (Star Trek: Discovery) → Kundri Fathom

(Star Trek: Discovery) → Kundri Fathom Dee Bradley Backer (Star Wars: The Clone Wars) → Trick

(Star Wars: The Clone Wars) → Trick Matt Lander (Star Wars: The Clone Wars) → Anakin Skywalker

(Star Wars: The Clone Wars) → Anakin Skywalker Vic Michaelis (Dropout) → Runa Blask

(Dropout) → Runa Blask JB Blanc (Arcane) → Kabb Uppercut

(Arcane) → Kabb Uppercut Judy Alice Lee (Marvel Rivals) → Jae Mordant

(Marvel Rivals) → Jae Mordant Alex McKenna (Red Dead Redemption 2) → Cly Kullervo

(Red Dead Redemption 2) → Cly Kullervo Leo Howard (Kickin' It) → Bennic Halloren

(Kickin' It) → Bennic Halloren Dylan Kenin (Mayor of Kingstown) → Visser

(Mayor of Kingstown) → Visser Nicole Rainteau (Criminal Minds) → Tel-Rea

(Criminal Minds) → Tel-Rea Jim Pirri (Marvel's Spider-Man 2) → Neesh Renark

(Marvel's Spider-Man 2) → Neesh Renark D.C. Douglas (Star Wars: Jedi Survivor) → M-3VO / Meevo

(Star Wars: Jedi Survivor) → M-3VO / Meevo Hunter Smith (Monster Hunter Wilds) → Typhon









Il n'y a, désormais, plus qu'à patienter pour découvrir le casting de Star Wars Zero Company, manette en main. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre de Bit Reactor débarque le 27 août 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.