Star Wars Zero Company : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Star Wars Zero Company, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.

La saga Star Wars s'apprête à revenir en force dans l'industrie vidéoludique, et cela débutera avec Star Wars Zero Company, dès la fin du mois d'août. Loin des jeux d'action à la troisième personne, nous avons ici à faire à un jeu tactique au tour par tour, qui se déroule au crépuscule de la guerre des Clones. Suffisant pour en faire un jeu assez attendu.



Évidemment, plusieurs éditions sont disponibles à la vente et ce choix de l'édition est crucial, pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. C'est pour cela que nous passons en revue les différents bonus, ceux de précommande et le prix de vente de chacune de ces deux éditions, pour que vous puissiez faire votre choix, sans oublier la magnifique édition collector.

Différentes éditions de Star Wars Zero Company

Avantages Standard Deluxe Star Wars Zero Company Oui Oui Bonus de précommande Oui Oui Pack cosmétique « Grande armée de la République » Non Oui Pack cosmétique « Collectif de l'Ordre » Oui Oui 5 Thèmes d'apparences d'armes exclusifs Oui Oui

Outre cela, il est également possible d'obtenir, moyennant 300 €, une magnifique édition collector, comprenant divers objets de collection. En plus de tous les bonus de l'édition Deluxe, elle offre les éléments suivants :

Une boîte premium

Steelbook

Détonateur thermique électronique variante « Star Wars : The Black Series »

Boîtier rétro

Tapis de bureau 31« x 12 »

Pin's fantaisie

Pin's avec logo

Cartes de personnages

Écussons

Certificat d'authenticité

Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront le pack Astromécano cristallin, qui comprend le droïde R3 et des têtes d'astromécano "cristallines" translucides pour les variantes de droïdes R4 et R5, ainsi que le droïde BR-1.

Prix des différentes éditions de Star Wars Zero Company

Le prix de vente des éditions de Star Wars Zero Company est relativement abordable, moins élevé que les AAA habituels. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :

Édition Standard PC → 49,99 € PlayStation 5 et Xbox Series → 59,99 €

Édition Deluxe PC → 59,99 € PlayStation 5 et Xbox Series→ 69,99 €

Édition Collector PC → 299,99 € PlayStation 5 et Xbox Series→ 299,99 €











Où précommander Star Wars Zero Company ?

Star Wars Zero Company peut être précommandé directement via les plateformes officielles :

Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions de Star Wars Zero Company avec une petite réduction, afin de faire des économies lors de l'achat.

La sortie de Star Wars Zero Company est programmée pour le 27 août prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series donc.