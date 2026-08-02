Star Wars Zero Company : Différentes éditions, précommande et prix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 août 2026 à 11h00
Retrouvez le détail des différentes éditions de Star Wars Zero Company, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Star Wars Zero Company : Différentes éditions, précommande et prix

La saga Star Wars s'apprête à revenir en force dans l'industrie vidéoludique, et cela débutera avec Star Wars Zero Company, dès la fin du mois d'août. Loin des jeux d'action à la troisième personne, nous avons ici à faire à un jeu tactique au tour par tour, qui se déroule au crépuscule de la guerre des Clones. Suffisant pour en faire un jeu assez attendu.

Évidemment, plusieurs éditions sont disponibles à la vente et ce choix de l'édition est crucial, pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. C'est pour cela que nous passons en revue les différents bonus, ceux de précommande et le prix de vente de chacune de ces deux éditions, pour que vous puissiez faire votre choix, sans oublier la magnifique édition collector.

Différentes éditions de Star Wars Zero Company

Avantages Standard Deluxe
Star Wars Zero Company Oui Oui
Bonus de précommande Oui Oui
Pack cosmétique « Grande armée de la République » Non Oui
Pack cosmétique « Collectif de l'Ordre » Oui Oui
5 Thèmes d'apparences d'armes exclusifs Oui Oui

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Outre cela, il est également possible d'obtenir, moyennant 300 €, une magnifique édition collector, comprenant divers objets de collection. En plus de tous les bonus de l'édition Deluxe, elle offre les éléments suivants :

  • Une boîte premium
  • Steelbook
  • Détonateur thermique électronique variante « Star Wars : The Black Series » 
  • Boîtier rétro
  • Tapis de bureau 31« x 12 »
  • Pin's fantaisie
  • Pin's avec logo
  • Cartes de personnages
  • Écussons
  • Certificat d'authenticité

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Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront le pack Astromécano cristallin, qui comprend le droïde R3 et des têtes d'astromécano "cristallines" translucides pour les variantes de droïdes R4 et R5, ainsi que le droïde BR-1.

Prix des différentes éditions de Star Wars Zero Company

Le prix de vente des éditions de Star Wars Zero Company est relativement abordable, moins élevé que les AAA habituels. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent : 

  • Édition Standard
    • PC → 49,99 €
    • PlayStation 5 et Xbox Series → 59,99 €
  • Édition Deluxe
    • PC → 59,99 €
    • PlayStation 5 et Xbox Series→ 69,99 €
  • Édition Collector
    • PC → 299,99 €
    • PlayStation 5 et Xbox Series→ 299,99 €

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Où précommander Star Wars Zero Company ?

Star Wars Zero Company peut être précommandé directement via les plateformes officielles :

Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions de Star Wars Zero Company avec une petite réduction, afin de faire des économies lors de l'achat.

La sortie de Star Wars Zero Company est programmée pour le 27 août prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series donc.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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