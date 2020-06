Officialisé il y a juste quelques jours, Star Wars: Squadrons a partagé quelques informations, une bande-annonce et une date de sortie.

Date de sortie de Star Wars: Squadrons

Après quelques fuites, Electronic Arts avait, sans crier gare,, nous donnant rendez-vous pour ce 15 juin. L'éditeur n'a bien évidemment pas manqué son rendez-vous, et a partagé quelques détails à propos de ce nouveau titre, qui ne manquera pas de séduire les amateurs de l'univers créé par George Lucas.Comme nous pouvons le voir dans le magnifique trailer partagé, les combats à bord des vaisseaux spatiaux les plus iconiques de la sage seront bel et bien au rendez-vous. Néanmoins, il ne s'agit pas ici d'un jeu 100 % multijoueur (même s'il sera disponible),. Les événements se déroulent après l'épisode 6, le Retour du Jedi.Ian Frazier, directeur de la création d'EA Motive, explique avoir créé ce jeu pour « tous les fans de Star Wars qui ont rêvé de s'envoler à travers la galaxie à bord de leur starfighter préféré ». De plus amples informations seront données ce 19 juin lors de l'EA Play.Cerise sur le gâteau, alors que nous ne nous y attendions pas, EA Motive et Electronic Arts ont précisé que, à savoir PlayStation 4, Xbox One, et PC par l'intermédiaire de Steam, Origin, et l'Epic Games Store. Le titre sera également cross-play, et compatible à la VR sur PC et PS4.