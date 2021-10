Star Wars: Squadrons, Alien: Isolation et Ghostrunner offerts sur Prime Gaming

Star Wars: Squadrons, Alien: Isolation et Ghostrunner gratuits sur Prime Gaming

Cliquer sur Origin, en haut à gauche.

Cliquer sur « Utiliser un code produit »

Entrer le code reçu sur Prime Gaming.

Instant Gaming vous le propose sur PC pour la somme de 15,09 € au lieu de 39,99 €, soit 62 % de réduction.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après avoir offert quatre jeux Battlefield, dont le dernier de la licence, à savoir Battlefield V,continue de faire plaisir à sa communauté, avec une jolie sélection pour ce mois d'octobre. Au total, ce ne sont pas moins deSi vous êtes un amateur de jeux Star Wars, mais que vous n'avez pas découvert la dernière production, sortie il y a pile un an, sachez que vous pouvez le récupérer, sans dépenser le moindre sou, jusqu'à la fin de ce mois d'octobre. Star Wars: Squadrons , qui est un jeu basé sur les batailles dans l'espace, est effectivement offert sur Prime Gaming. Rendez-vous ici pour le récupérer et obtenir votre code sur Origin.Pour entrer le code dans Origin, vous devez :Si vous n'avez pas Prime Gaming ou que vous avez manqué l'offre, notre partenaireMais Star Wars: Squadrons n'est pas le seul jeu majeur offert en octobre, puisque nous retrouvons aussi(version Epic Games Store), l'un des jeux d'horreur les plus populaires. L'histoire nous place dans la peau d'Amanda Ripley, fille de la protagoniste des films Ellen Ripley, qui part à la recherche de sa mère. Vous pouvez le récupérer ici Ensuite, nous retrouvons, jeu d'action de type cyberpunk sorti en fin d'année 2020 et largement plébiscité par les amateurs du genre. Nous nous retrouvons dans un futur dystopique où les gens ont des implants, déterminant leur rang social. On y incarne un héros qui va devoir gravir une tour géante, dernier bastion de l'humanité. Vous pouvez l'obtenir (code pour GOG) ici Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours