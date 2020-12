Le film Star Wars: Rogue Squadron n'est pas une adaptation du jeu

Nous faisons quelque chose d'original avec une grande influence des jeux et des livres. Il y a beaucoup de choses qui sont reconnues et comprises sur la grandeur de toutes ces choses, mais oui, c'est une histoire originale et je suis tellement excité de le faire.

PC pour la somme de 22,49 €

Xbox One pour la somme de 24,99

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les amateurs de la licenceont pu découvrir au début du mois d'octobre un nouveau jeu issu de la licence avec Star Wars: Squadrons , qui mettait cette fois-ci en avant les pilotes de l'Empire et la Résistance. Il y a peu, Disney a levé le voile sur les projets Star Wars, aussi bien sur grand écran que petit écran, et ils sont nombreux. Parmi eux,Si le film n'est prévu que pour 2023, au plus tôt, nous savons déjà grâce à un entretien entre IGN et la réalisatrice que nousToutefois, le film suivra bel et bien une équipe de pilotes de chasse, mais nous ne savons ni qui, ni quand. La temporalité sera dévoilée prochainement, et pourrait nous surprendre, puisque l'univers créé par George Lucas regorge de possibilités, comme nous avons pu le voir avec la série The Mandalorian, très appréciée.En attendant d'en savoir plus, nous rappelons que. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose suret sur