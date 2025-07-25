Star Wars Outlaws : Encore un échec, Ubisoft annule la suite

Ubisoft aurait récemment décidé d'abandonner ses plans pour une suite de Star Wars Outlaws, son ambitieux jeu en monde ouvert qui n'a malheureusement pas trouvé son public. Malgré un univers prometteur, le flop commercial du titre semble avoir découragé l'éditeur français de poursuivre l'aventure.
Un an après la sortie de Star Wars Outlaws
, le premier jeu de l'univers en monde ouvert, qui était très ambitieux, Ubisoft ne devrait pas poursuivre avec une suite. Le studio aurait pris la décision d'annuler le projet et de laisser notre héroïne sur le côté. Peut-être pour mieux revenir, avec un autre pitch et surtout en étant aux commandes d'un Jedi.
Un projet de suite avorté très tôt par Ubisoft
Selon Tom Henderson
, journaliste réputé et insider du milieu vidéoludique, Ubisoft aurait déjà annulé le projet de suite à Star Wars Outlaws. Ce deuxième épisode n'aurait jamais dépassé les premières phases de préproduction. Cette décision semble logique au regard des ventes décevantes du premier volet, lancé en 2024, qui n'a réussi à écouler qu'environ un million d'exemplaires lors de son premier mois
, un résultat jugé bien en dessous des attentes de l'éditeur.
Les raisons d'un échec inattendu
Lors de son lancement, Star Wars Outlaws avait suscité beaucoup d'attentes
grâce à son concept inédit : un jeu Star Wars en monde ouvert développé par Ubisoft
. Cependant, de nombreux joueurs avaient rapidement déploré une expérience déséquilibrée, plombée par des bugs techniques et un manque flagrant de finition. Outre les problèmes, la gestion de l'infiltration, pourtant élément phare du jeu, était plus que moyenne, tandis que beaucoup de joueurs ont pointé du doigt le fait de ne pas pouvoir incarner un Jedi, ou un personnage doté de la Force, dans un jeu Star Wars.
Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, quant à lui a récemment évoqué un « désintérêt croissant envers la franchise Star Wars
», argument rapidement contesté par les fans, qui pointaient plutôt les problèmes majeurs du jeu lui-même comme principale cause de son échec commercial et non la licence, qui arrive à séduire lorsque le contenu est de qualité. En témoigne la troisième saison d'Andor, ou le regain d'intérêt pour Star Wars: Battlefront 2
par exemple.
Un lancement chaotique malgré des correctifs tardifs
Bien qu'Ubisoft ait consacré plusieurs mois à corriger les défauts techniques du jeu après sa sortie, le mal était déjà fait. Ces améliorations tardives n'ont pas suffi à convaincre suffisamment de joueurs de rejoindre ou de revenir dans l'univers du titre, empêchant toute possibilité de redressement commercial. La sortie du DLC est d'ailleurs passée quasiment inaperçue pour la communauté.
Un avenir incertain pour Star Wars chez Ubisoft
La décision d'annuler cette suite marque un coup d'arrêt significatif dans les ambitions d'Ubisoft vis-à-vis de la licence Star Wars. Le lancement prochain de Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2
semble peu susceptible de renverser la tendance et de motiver l'éditeur à changer d'avis concernant une éventuelle suite. Il reste désormais peu probable que la saga Outlaws soit relancée à court terme, même si le potentiel initialement prometteur pourrait éventuellement trouver une nouvelle vie sous une autre forme ou un autre studio.
Rappelons, en guise de conclusion, que Star Wars Outlaws
est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series (et dès le 4 septembre sur Switch 2). Si vous désirez l'acheter, tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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commentaires (3)
J'ai vraiment adoré ce jeu ! Je suis vraiment triste de cette nouvelle. Les influenceurs ont joué un rôle hyper toxique en montrant des vidéo de version beta buggué et en faisant du ubisoft bashing. Ce jeu aurait mérité d'être rentable
J'avais aussi bien aimé, même si tout n'était pas parfait, j'avais passé un moment sympa
Et bien moi j'ai aimé. Peut importe que ce soit un jeu Ubisoft ou pas. C'est chouette comme jeu.