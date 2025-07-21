Échec de Star Wars Outlaws : Ubisoft met en cause l'état actuel de la franchise

Ubisoft a, récemment, dit quelques mots concernant Star Wars Outlaws, et plus précisément à propos des résultats du titre.

Star Wars, une franchise en difficulté selon Yves Guillemot

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Des problèmes techniques qui ont pesé lourd pour Star Wars Outlaws

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Star Wars Outlaws, une renaissance espérée avec la Switch 2

PC Édition Standard → 16,99 € au lieu de 70 €, soit 76 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 59,59 € au lieu de 80 €, soit 26 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,, qui est sorti à la fin du mois d'août de l'année 2024, n'a pas satisfait les attentes d'Ubisoft, notamment du point de vue des ventes. Il y a très peu de temps,et certains problèmes techniques lors du lancement du jeu.En effet, lors d'une réunion générale d'Ubisoft, Yves Guillemot a expliqué que. Selon ce dernier, la licence se trouve actuellement « dans des eaux troubles » et n'offre plus la même attractivité qu'auparavant, impactant ainsi directement les ventes du jeu.Des propos qui sont assez vrais, en réalité. Comme vous le savez, l'univers Star Wars a connu plusieurs déconvenues au cours de l'année 2024. Par exemple, les séries Tales of the Empire et Skeleton Crew n'ont pas obtenu les audiences espérées, tandis que celle baptisée The Acolyte a été annulée par Disney. Autant d'éléments négatifs qui, selon Yves Guillemot, ont contribué à refroidir l'intérêt général pour l'univers créé par George Lucas.Toutefois,lors de sa sortie : « Le jeu avait quelques éléments nécessitant davantage de polissage. Ceux-ci ont été corrigés et améliorés dans les semaines suivant le lancement, mais cela a évidemment eu un impact sur les ventes initiales ».La réaction rapide d'Ubisoft, avec des patchs correctifs dès les premières semaines, montre néanmoins une volonté claire de rectifier rapidement le tir. Cette expérience douloureuse aurait, d'ailleurs, également influencé la décision de reporter le lancement d'Assassin's Creed Shadows, et ce, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs.Pour tenter de redonner une seconde vie à, Ubisoft mise désormais beaucoup sur son lancement futur sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2. Ainsi, Yves Guillemot promet une nouvelle version du jeu spécifiquement optimisée pour cette plateforme, bénéficiant des nombreuses améliorations apportées depuis le lancement original : « Quand le jeu sortira sur de nouvelles consoles, notamment la Switch 2, il bénéficiera d'une version améliorée. Nous n'avons pas encore terminé d'apporter des améliorations à ce titre ». Reste à savoir si les joueurs et les joueuses seront au rendez-vous.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series mais aussi sur PC. Si vous désirez l'acheter, tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :