Star Wars Outlaws bientôt jouable gratuitement sur Nintendo Switch 2, mais...

Pour faire découvrir l'univers de Star Wars Outlaws à un plus large public, Ubisoft va proposer une offre exceptionnelle aux joueurs Nintendo Switch 2.
Le portage de Star Wars Outlaws
sur la nouvelle console de Nintendo est disponible depuis le 4 septembre 2025. Une semaine à peine après ses débuts, le titre a reçu son premier patch. Cette mise à jour apporte notamment des « corrections, y compris des visuels plus clairs lors des déplacements rapides dans le monde ou lors de l'utilisation de jumelles, des mises à jour de l'interface utilisateur et des améliorations de performance
».
Mais Ubisoft a profité de cette sortie pour annoncer une grande nouvelle. Dans les prochaines semaines, Star Wars Outlaws sera jouable gratuitement sur Nintendo Switch 2.
Cette surprise devrait combler les curieux et les plus hésitants. Toutefois, les personnes intéressées doivent garder deux détails en tête.
Star Wars Outlaws jouable gratuitement sur Nintendo Switch 2, mais pas en intégralité
L'épopée galactique sera bien disponible gratuitement sous forme de démo jouable
. Cette révélation n'est pas surprenante dans la mesure où Ubisoft a déjà proposé des démos de Star Wars Outlaws sur d'autres supports. La Nintendo Switch 2 sera donc la prochaine à bénéficier de cet aperçu. D'ailleurs, les joueurs et joueuses qui testeront cette version d'essai pourront découvrir une partie étonnamment importante du titre.Cette démo proposera un segment d'environ 3 heures de jeu et permettra de parcourir une partie du monde ouvert, d'accéder à la planète Tatooine, d'affronter les Hutts et bien plus encore
. Mais elle permettra surtout de vérifier les performances de Star Wars Outlaws sur la console de Nintendo. Un tel cadeau pourrait d'ailleurs booster les ventes du titre en fin d'année si les hors-la-loi galactiques sont convaincus.
Une démo disponible avant la fin de l'année 2025, mais à quelle date ?
Sur le site officiel de Star Wars Outlaws, il est possible de lire dans l'onglet FAQ
que le titre aura bien une démo jouable « sur Nintendo Switch 2 plus tard cette année, nous partagerons bientôt plus d'informations »
. Pour l'heure, nous ignorons donc si cette démo sera jouable avant la fin du mois de septembre ou à l'approche de la période des fêtes.
Rappelons qu'en plus de la future démo jouable sur Nintendo Switch 2, Star Wars Outlaws est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Si vous désirez l'acheter, tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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commentaire (1)
on mavait pourtant juré que la version switch était nulle... alors que ça va en vrai, quand tu compares aux Pokémon, encore les rageux d'ubisoft pour rien