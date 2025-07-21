Ubisoft défend les microtransactions et affirme qu'elles rendent les jeux « plus fun »

Star Wars Outlaws est un jeu d'action-aventure développé par Massive Entertainment et édité par Ubisoft, sorti en août 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Explorez librement la galaxie en incarnant Kay Vess, une hors-la-loi qui mène des braquages et combats dynamiques dans un monde ouvert situé entre L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi.