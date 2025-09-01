Star Wars Outlaws loin d'être à la hauteur pour ses débuts sur Nintendo Switch 2 ?

Alors qu'elle doit arriver dans quelques jours en rayons, la version Nintendo Switch 2 de Star Wars Outlaws fait parler d'elle, mais pour des raisons inquiétantes.
Annoncé lors du Partner Showcase du 31 juillet 2025, Star Wars Outlaws
se prépare à rejoindre la liste des portages dédiés à la Nintendo Switch 2 aux côtés de Cyberpunk 2077
, de Hogwarts Legacy ou encore de Civilization VII
. Le titre d'Ubisoft, qui est le premier à rejoindre le catalogue de la nouvelle console de Nintendo
, était jouable en avant-première à la PAX West 2025. Mais ses performances ne seraient pas à la hauteur des espérances des joueurs.
Star Wars Outlaws : un jeu qui " tournerait assez mal » sur Nintendo Switch 2
Les journalistes de GVG ont eu l'occasion de tester tous les jeux Nintendo Switch présents lors de l'événement. Cependant, aucune capture de Star Wars Outlaws n'est visible dans leur vidéo YouTube
. En effet, les participants (y compris la presse) n'étaient pas autorisés à filmer le jeu, à le capturer ou même à avoir une caméra à l'épaule pour montrer la console. Mais cette absence d'images serait due à un problème majeur : les performances du jeu sur la Nintendo Switch 2.
Dans la vidéo, les journalistes précisent que la démo proposée à la PAX West 2025 ne contenait aucune séance en monde ouvert, uniquement des séquences rapprochées, incluant un Star Destroyer et un combat spatial. Mais malgré ces séquences plus encadrées, Star Wars Outlaws peinerait à tourner à son plein potentiel. S'il est impossible d'analyser les chutes de framerate, les journalistes estiment que le jeu serait descendu à plusieurs reprises sous les 30 images par seconde
.
Une très mauvaise nouvelle à moins de 3 jours de la sortie du titre
L'absence d'images et les révélations des journalistes laissent présager du pire pour l'arrivée de Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2. Rappelons que le titre d'Ubisoft sera disponible dès le 4 septembre prochain,
soit dans 3 jours seulement (à l'heure où ces lignes sont rédigées). Si les équipes de développement vont certainement proposer un patch Day One avec des optimisations graphiques, le constat est pour l'heure très inquiétant.
Malgré ces nouvelles peu rassurantes, allez-vous craquer pour la version Nintendo Switch 2 de Star Wars Outlaws ? N'hésitez pas à partager votre avis dans l'espace commentaires.
commentaire (1)
Bon jeu sur pc a l'époque probablement l'un des meilleurs d'Ubisoft depuis qlq années