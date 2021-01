Star Wars: Knights of the Old Republic pourrait bien faire son retour selon les dernières rumeurs

Ces articles pourraient vous intéresser

SW: KotOR Star Wars: Knights of the Old Republic : Un nouveau jeu en préparation ? Un nouveau jeu de la licence Knights of the Old Republic serait en train d'être développé selon les dernières rumeurs, qui serait un nouveau jeu, et non un remake.

SW: KotOR Star Wars: Knights of the Old Republic serait prochainement adapté au cinéma Si l'on en croit BuzzFeed News, la scénariste Laeta Kalogridis, connue pour avoir œuvré sur Avatar et Shutter Island, et plus récemment sur Alita: Battle Angel, travaillerait en étroite collaboration avec Lucasfilm, depuis printemps 2018, sur le développement d'un scénario en amont d'une adaptation cinématographique du jeu plébiscité de 2003, Star Wars: Knights of the Old Republic.