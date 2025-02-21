Star Wars: Knights of the Old Republic : Récupérez gratuitement les deux jeux sur ce support

Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir la duologie Star Wars: Knights of the Old Republic, ne passez pas à côté de cette offre sur l'Epic Games Store.
Régulièrement, l'Epic Games Store propose des titres gratuits afin de les faire découvrir au plus grand nombre. Il peut s'agir de titres récents, de jeux indépendants ou encore de classiques ayant fait les belles heures du jeu vidéo. Depuis le 21 février, une licence appartenant à cette dernière catégorie bénéficie de cette promotion exceptionnelle et elle devrait ravir les fidèles de la saga Star Wars. D'autant qu'il n'y a pas un, mais deux jeux gratuits à récupérer.
Les versions mobiles des deux jeux Star Wars: Knights of the Old Republic offertes via l'Epic Games Store
Sortis à l'origine en 2003 et en 2005, les jeux Star Wars: Knights of the Old Republic
ont marqué une génération notamment par les possibilités d'exploration de planètes évoquées dans les films mais peu présentes dans les productions vidéoludiques. L'offre proposée par Epic Games Store est une occasion rêvée de découvrir cet univers, d'autant qu'un remake du premier opus de Star Wars: Knights of the Old Republic est prévu
pour 2025.
Cependant, les versions gratuites à récupérer via l'Epic Games Store ne sont pas les versions originales sorties sur PC et Xbox. Il s'agit en réalité des adaptations mobiles des deux jeux, jouables sur tous les appareils iOS et Android.
Pour profiter de cette offre, il est d'ailleurs impératif de passer par l'application Epic Games Store
pour obtenir les deux jeux.
Tout juste lancée, l'opération est accessible à tous les utilisateurs de l'application, et ce jusqu'au 20 mars prochain.
Alors ne manquez pas ce cadeau et redécouvrez le monde de Knights of the Old Republic sur smartphones et tablettes.
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