Star Wars: Knights of the Old Republic : Récupérez gratuitement les deux jeux sur ce support

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 février 2025 à 16h24
Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir la duologie Star Wars: Knights of the Old Republic, ne passez pas à côté de cette offre sur l'Epic Games Store.
Star Wars: Knights of the Old Republic : Récupérez gratuitement les deux jeux sur ce support
Régulièrement, l'Epic Games Store propose des titres gratuits afin de les faire découvrir au plus grand nombre. Il peut s'agir de titres récents, de jeux indépendants ou encore de classiques ayant fait les belles heures du jeu vidéo. Depuis le 21 février, une licence appartenant à cette dernière catégorie bénéficie de cette promotion exceptionnelle et elle devrait ravir les fidèles de la saga Star Wars. D'autant qu'il n'y a pas un, mais deux jeux gratuits à récupérer.

Les versions mobiles des deux jeux Star Wars: Knights of the Old Republic offertes via l'Epic Games Store

Sortis à l'origine en 2003 et en 2005, les jeux Star Wars: Knights of the Old Republic ont marqué une génération notamment par les possibilités d'exploration de planètes évoquées dans les films mais peu présentes dans les productions vidéoludiques. L'offre proposée par Epic Games Store est une occasion rêvée de découvrir cet univers, d'autant qu'un remake du premier opus de Star Wars: Knights of the Old Republic est prévu pour 2025. 

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Cependant, les versions gratuites à récupérer via l'Epic Games Store ne sont pas les versions originales sorties sur PC et Xbox. Il s'agit en réalité des adaptations mobiles des deux jeux, jouables sur tous les appareils iOS et Android. Pour profiter de cette offre, il est d'ailleurs impératif de passer par l'application Epic Games Store pour obtenir les deux jeux. 

Tout juste lancée, l'opération est accessible à tous les utilisateurs de l'application, et ce jusqu'au 20 mars prochain. Alors ne manquez pas ce cadeau et redécouvrez le monde de Knights of the Old Republic sur smartphones et tablettes.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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