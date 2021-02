Heard some fun game stuff this week. Nothing huge, and no real details (hence a tweet and not a post)...You know how the Jedi Knight games and Episode 1 Racer got Switch/Modern Console re-releases? Hearing #KOTOR 1 and 2 will get the same at some point this year. #StarWars — Jordan Maison (@JordanMaison) January 29, 2021

Les bruits de couloir autour d'un retour de la licence, l'une des plus appréciées, sont nombreux ces derniers temps. Il y a peu, l'arrivée d'une supposée suite avait été évoquée , ce qui n'a pas manqué de ravir la communauté. Aujourd'hui, c'est le retour de la licence avec une version des épisodes I et II améliorés, graphiquement parlant, qui est mentionnée.C'est l'insider Jordan Maison qui partage la nouvelle, précisant qu'à l'instar des Jedi Knight et Episode 1 Racer,« à un moment cette année ». Il faut dire que Star Wars: Knights of the Old Republic 1 et 2 sont respectivement sortis en 2003 et 2005, et ne sont plus forcément au goût du jour, malgré leur qualité certaine. Les ressortir en 2021 permettrait à plusieurs joueurs de (re)découvrir la licence, avant la potentielle annonce de, qui seraient néanmoins des projets séparés.Concernant les rééditions de Jedi Knight et Episode 1 Racer, ces dernières avaient connu un bel accueil, notamment du côté des nostalgiques, qui y avaient joué la première fois.Pour rappel, les amateurs de l'univers créé par George Lucas découvriront prochainement un jeu en monde ouvert développé par Ubisoft , même si celui-ci reste encore très mystérieux.