Star Wars Jedi: Survivor : Son ultime Easter egg découvert 3 ans après sa sortie

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 novembre 2026 à 17h50
Pendant plusieurs années, un Easter egg de Star Wars Jedi: Survivor a fait de la résistance malgré des indices laissés par un développeur. Mais il vient enfin d'être découvert grâce à cette manipulation.
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Star Wars Jedi: Survivor : Son ultime Easter egg découvert 3 ans après sa sortie

Les Easter eggs sont de petits clins d'oeil à des autres jeux ou à des références de la Pop culture disséminés dans les jeux vidéo. Certains sont très flagrants et facilement observable pendant votre progression, mais d'autres demandent un peu d'exploration ou des manipulations spécifiques pour apparaitre. C'est dans cette deuxième catégorie que se trouvait le dernier Easter egg de Star Wars Jedi: Survivor.

Ce dernier donnait du fil à retordre à la communauté, alors même que Jordan DeVries (directeur de l'interface utilisateur (UI/UX) chez Respawn Entertainment) avait partagé quelques détails à son sujet. Mais après 100 heures de jeu, un utiliser a enfin pu découvrir cet ultime secret et il a partagé les étapes qui ont mené à ce succès.

Un mystère sous la forme de 5 indices

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Avant de découvrir comment Towerbunga - le joueur en question - a réussi ce tour de force, revenons quelques instants sur les indices laissés par Jordan DeVries. Ce dernier avait déjà indiqué que l'ultime Easter egg se trouvait dans l'un des menus du jeu et qu'il avait été validé par les développeurs. Une action spéciale était obligatoire pour déclencher son apparition et cet Easter egg n'était pas accessible au début de l'aventure.

L'ultime indication est que lorsqu'il s'active, il est impossible pour le joueur de passer à côté. À force de recherches et de manipulations en tous genres, Towerbung a révélé le secret. Il implique le boss Rejeton d'Oggdo et une manipulation bien connue des joueurs les plus anciens.

Comment faire apparaître cet Easter egg dans Star Wars Jedi: Survivor ?

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Pour faire apparaître l'Easter egg, vous devez tout d'abord vous rendre sur Koboh, au fort de Kah'Lin. Là-bas, affrontez et battez le Rejeton d'Oggdo. Une fois que le boss est K.O, ouvrez le menu de l'arbre des compétences de Cal et faites le code le plus connu de l'histoire du jeu vidéo : haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A, Start. C'est alors que l'Easter egg en question apparaîtra derrière l'arbre de compétences.

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