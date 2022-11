Star Wars Jedi: Survivor : Des images et une date de sortie devraient être révélées aux Game Awards

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La suite de Fallen Order s'est officialisée en mai 2022, mais depuis, peu d'informations ont été communiquées à propos de Star Wars Jedi: Survivors , qui se passera plusieurs années après les événements du premier épisode, cinq pour être précis. Mais à quelques mois de sa sortie présumée (avant avril 2023),, l'une des plus grandes cérémonies annuelles consacrées aux jeux vidéo.Il s'agit effectivement d'une excellente vitrine pour promouvoir ses futures productions, et Electronic Arts n'est pas un étranger de l'événement. Ainsi, selon les informations partagées par Tom Henderson et, surtout, confirmées par le journaliste Jeff Grubb,, dans la nuit du 8 au 9 décembre.Nous devrions bénéficier de nouvelles informations à son sujet, notamment sur les ennemis et les potentiels alliés qu'aura Cal Kestis. Bien évidemment, de nombreuses choses devraient être tenues secrètes,, pour réserver une surprise aux joueurs.. Un lancement pour mars pourrait être privilégié par EA et Respawn. Nous en saurons plus le 9 décembre et ne manquerons pas de vous ternir informé. Terminons par rappeler que d'autres jeux Star Wars arriveront ces prochains mois, comprenant un monde ouvert par Ubisoft et deux autres chez EA, pour ne citer qu'eux. Vous pouvez retrouver un récapitulatif de tous les jeux Star Wars en cours de développement , pour tout savoir.