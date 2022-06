Star Wars : Liste de tous les jeux en développement

Liste de tous les jeux Star Wars en développement

Star Wars Jedi: Survivor

Sortie → 2023

→ 2023 Plateformes → PC, PS5 et Xbox Series

→ PC, PS5 et Xbox Series Développé par Respawn et édité par Electronic Arts

Star Wars: Hunters

Sortie → 2022

→ 2022 Plateformes → Nintendo Switch et mobiles

→ Nintendo Switch et mobiles Développé par Zynga et édité par Nintendo

Star Wars Eclipse

Sortie → Non communiquée

→ Non communiquée Plateformes → Non communiquées

→ Non communiquées Développé et édité par Quantic Dream

Star Wars: Knights of The Old Republic Remake

Sortie → Non communiquée

→ Non communiquée Plateformes → PC et PS5

→ PC et PS5 Développé par Aspyr et édité par Sony Interactive

Un monde ouvert par Ubisoft

Sortie → Non communiquée

→ Non communiquée Plateformes → Non communiquées

→ Non communiquées Développé par Massive et édité par Ubisoft

Un FPS par EA

Sortie → Non communiquée

→ Non communiquée Plateformes → Non communiquées

→ Non communiquées Développé par Respawn et édité par Electronic Arts

Un jeu de stratégie

Sortie → Non communiquée

→ Non communiquée Plateformes → Non communiquées

→ Non communiquées Développé par Bit Reactor et édité par Electronic Arts

Un jeu par Skydance/Amy Henning

Sortie → Non communiquée

→ Non communiquée Plateformes → Non communiquées

→ Non communiquées Développé par Skydance New Media et édité par Lucasfilm Games

Depuis quelques années, l'univers deest revenu sur le devant de la scène vidéoludique, notamment grâce au succès de, mais, surtout, grâce à la fin de l'accord d'exclusivité qu'avait Electronic Arts avec Disney. Avec la fin de celui-ci, de nombreux développeurs et éditeurs ont annoncé travailler sur une production, et il est difficile de savoir quels sont les jeux qui vont arriver.De ce fait, pour que vous soyez au courant de tout ce qui va se rendre disponible ces prochains mois et ces prochaines années, parce que oui, tout n'est pas prévu pour demain, nous vous proposons un petit guide qui récapitule, à venir sur PC, console ou mobile.Probablement l'un des plus attendus. Il s'agit tout simplement de la suite de Fallen Order, lequel est sorti en 2019. Dans cette nouvelle aventure, nommée donc, nous incarnerons toujours le personnage de Cal Kestis, cinq ans après les événements du premier opus. Le Jedi devra faire face à de nouveaux antagonistes, alors qu'il tentera de se trouver des alliés plus puissants, lui permettant de contrôler encore un peu plus la Force. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'un certain Obi-Wan Kenobi fasse une apparition...Moins attendu,est un jeu de combat multijoueur où deux équipes de 4 joueurs s'affrontent dans une arène, chacun des personnages ayant des caractéristiques uniques, pour tenter de faire pencher la balance du bon côté. Il introduira de nouveaux personnages, lesquels s'affronteront toutefois dans des lieux connus des amateurs de la franchise.Dévoilé pour la première fois à la fin de l'année 2021,, connu pour ses productions narratives de qualité, telles que Heavy Rain et Detroit: Become Human. Mais selon les premières informations,proposera davantage d'action et moins de narration. Côté contexte, nous serons plongés en pleine Haute République, soit environ 200 ans avant Star Wars : La Menace Fantôme, époque dans laquelle les Jedi étaient maîtres. Maître Yoda devrait cependant de la partie, comme le présage la bande-annonce (voir ci-dessus).Peu d'informations ont pour le moment été partagées concernant ce remake du très populaire. Celui-ci proposera de nombreuses améliorations par rapport à l'opus original, et est aussi bien destiné aux nouveaux joueurs qu'aux adorateurs du titre sorti en 2003.Il a été le premier à ouvrir le bal des. En janvier 2021, Ubisoft a annoncé travailler sur unen monde ouvert, et c'est plus précisément Massive (The Division), qui est à la tête du projet. Nous n'avons, toutefois, pas plus d'informations à ce jour concernant ce projet d'ampleur.Bien qu'EA n'ait plu l'exclusivité, la société ne va pas pour autant, au contraire. Trois jeux sont en développement, dont un FPS, qui ne sera, sauf énorme retournement de situation, pas Star Wars: Battlefront 3. Le projet est dirigé par Peter Hirschmann.Les jeux de stratégie reviennent sur le devant de la scène ces dernières années, et Electronic Arts a fait le choix d'en faire un dans. Le développement a été confié au néo-studio Bit Reactor, aidé par Respawn. Nous n'avons cependant aucune information concernant le jeu, et sur l'aspect stratégique de celui-ci. Un possible RTS ?Dernier jeu annoncé, les informations sont, là encore, très faibles. Nous devrions néanmoins avoir affaire à un jeu d'aventure, probablement solo, étant donné qu'Amy Henning, à la tête du projet, est connue pour avoir travaillé, notamment, sur la série Uncharted.