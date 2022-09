Star Wars : Disney voudrait que, tous les 6 mois, un nouveau jeu issu de la franchise sorte

Cool little scoop here, Disney wants a new Star Wars game every 6 months.https://t.co/FxuqnGT9so — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 26, 2022

Depuis de très nombreuses années maintenant,. Pour ne citer que les plus récents, en 2019, les joueurs et les joueuses ont pu découvrirsur PS4 et Xbox One tandis queest arrivé cette année sur la plupart des plateformes de jeu avec, entre temps, l'apparition de. La communauté attend désormais, mais surtout, la suite de Fallen Order.D'ailleurs, au sujet des adaptations vidéoludiques quant à l'univers Star Wars, Tom Henderson a récemment tweeté à ce sujet. Selon lui, et plusieurs sources, Disney voudrait qu'un nouveau jeu Star Wars sorte tous les 6 mois. Cela comprendrait aussi bien des AAA que des jeux à plus petit budget. Or, pour le moment, nous n'en savons malheureusement pas plus. Par ailleurs, rien n'a été véritablement confirmé, à l'heure actuelle. Il est donc préférable de prendre ces informations avec des pincettes et attendre une communication officielle pour en avoir le cœur net bien qu'à la vue de tous les projets en cours de développement, nous pourrions nous diriger vers un rythme de sorties biannuelles.Néanmoins, rappelons que de nombreux de jeux Star Wars ont déjà été annoncés. Pêle-mêle, nous pourrions ainsi citerou encore Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Certains projets ne possèdent pas encore leur nom officiel, mais Ubisoft a dit travailler sur un titre Star Wars en monde ouvert tandis qu'EA planche sur un FPS. Si vous désirez en savoir plus, sachez que nous vous avons concocté un article récapitulatif de tous les jeux Star Wars à venir