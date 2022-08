Electronic Arts explique que les jeux solo sont toujours importants

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Un peu plus dans dans l'année, au début du mois de juillet pour être plus précis, Electronic Arts avait, par l'intermédiaire de ses réseaux sociaux, fait une petite blague pour se moquer des jeux solo , ce qui a été très mal vu par la communauté, d'autant plus que l'éditeur possède quelques licences importantes et très appréciées des joueurs. À l'occasion du dernier bilan financier, Andrew Wilson, PDG de l'entreprise, a tenu à clarifier la situation, clamant son amour pour les jeux solo.Selon lui,et « lorsque nous pensons aux jeux solo, nous pensons que c’est une partie vraiment très importante du portfolio global que nous proposons ». Le but est que chaque joueur trouve son bonheur et ses motivations, que ce soit par le biais de jeux multijoueur ou non. Des propos qui tendent à « rassurer » la communauté, qui pouvait s'inquiéter de ne plus voir de productions solo voir le jour chez EA, alors qu'elles ont été largement ralenties ces derniers mois.Mais en sachant que. Avec une année 2023 qui verra débarquer au moins deux expériences solo majeures, avec le remake de Dead Space et Star Wars Jedi: Survivor, ces chiffres pourraient bien changer.