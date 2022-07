EA se moque des jeux solo, la communauté réagit

They’re a 10 but they only like playing single-player games — Electronic Arts (@EA) June 30, 2022

🤦🏼‍♂️ — Vince Zampella (@VinceZampella) July 1, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, il n'est pas rare de voir les studios communiquer avec un trait d'humour, notamment avec les memes du moment. Electronic Arts est un habitué du genre, mais un tweet, publié ce vendredi 1er juillet, est mal passé auprès de la communauté., ce qui peut paraître étonnant, étant donné que le studio a tout de même un pied, si ce n'est plus, dans les productions solo.D'ailleurs, en plus des joueurs, plusieurs autres studios ou personnalités ont répondu à ce tweet,, qui nous a proposé, avec Fallen Order, un jeu solo de très bonne facture, le meilleur depuis quelques années. En sachant qu'une suite arrivera en 2022, avec Star Wars Jedi: Survivor, ce tweet a, semble-t-il, surpris le directeur du studio.Bien évidemment, les réactions se sont enchaînées, certaines personnes ne manquant pas de rappeler que. D'autres ont, à raison, pointé du doigt la qualité des serveurs du studio, que ce soit sur Apex ou FIFA.Quoi qu'il en soit, ce tweet, plus maladroit qu'autre chose, sera oublié d'ici quelques jours et celles et ceux qui aiment les jeux solo seront ravis de découvrir en début d'année le remake de Dead Space et Star Wars Jedi: Survivor.