Star Wars : Le monde ouvert d'Ubisoft s'inspirerait de No Man's Sky, avec un personnage entièrement personnalisable

Ubisoft Creative Director Hints at Star Wars News in 2023https://t.co/Aon3EL31R6 — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) January 2, 2023

Comme vous devez le savoir, si vous êtes un amoureux de la licence créée par George Lucas, et des jeux vidéo, de nombreux titres Star Wars sont prévus pour les années à venir . Très vite, nous allons avoir le droit à Star Wars Jedi: Survivor , mais à plus long terme, un autre jeu majeur verra le jour, développé par Massive, le studio derrière The Division, qui sait y faire avec les AAA.Selon les dernières rumeurs, émanant de Tom Henderson,, en voyageant d'un système à un autre et en pouvant découvrir de nombreuses planètes. L'histoire serait également très profonde, durant laquelleReste à savoir à quel type de jeu nous allons avoir affaire. Est-ce que Massive s'inspirera de The Division, en reprenant de nombreuses mécaniques ? Où aurons-nous le droit à quelque chose de plus novateur ? Il va falloir patienter pour avoir la réponse, mais nous devrions en savoir un peu plus ces prochains mois, étant donné que Julian Gerighty, directeur créatif chez Ubisoft, avait indiqué que 2023 serait une grande année pour l'équipe en charge du développement . Nous pourrions donc avoir un nom et potentiellement un premier trailer.