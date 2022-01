Jeux offerts en janvier 2022 sur Prime Gaming

Total War: Warhammer

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

WRC 7 FIA World Rally Championship

Abandon Ship

Paper Beast - Folded Edition

In Other Waters

Two Point Hospital

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en janvier 2022 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Electronic Arts continue son partenariat avec Amazon pour proposer aux abonnés de son service Prime certains de ses jeux. En ce début d'année 2022, c'est l'avant-dernier jeu Star Wars édité par EA qui est proposé,, sorti en novembre 2019. L'année démarre donc en trombe, étant donné que(dernière version du jeu, avec tous les DLC), mais aussi Total War: Warhammer, WRC 7 ou encore Two Point Hospital.Quoi de mieux pour démarrer son année 2022 que de découvrir une pléthore de titres, sans dépenser le moindre sou ? Les membres d'Amazon Prime, et donc de Prime Gaming, peuvent, dès maintenant et jusqu'au 1er février,, dont certains très acclamés par la critique lors de leur sortie.En tête d'affiche, nous retrouvons bien évidemment, un jeu d'action-aventure nous faisant découvrir une toute nouvelle histoire, qui pourrait d'ailleurs être prolongée avec une suite., dans son édition la plus récente, qui comprend moult améliorations et du contenu inédit.Pour le reste, nous retrouvons :Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous rendre tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, certains sont offerts sur le launcher d'Amazon, d'autres l'Epic Games Store et enfinsur Origin.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours