Star Wars : Le monde ouvert d'Ubisoft devrait se montrer en 2023

Depuis qu'Electronic Arts n'a plus le monopole d'édition pour les jeux Star Wars, de nombreux projets ont été annoncés, ce qui devrait permettre de voir apparaître de nouvelles expériences Star Wars ces prochaines années, que ce soit des productions triple A ou indépendantes.L'un des premiers jeux annoncés, d'ailleurs, a été celui de Massive et Ubisoft, en janvier 2021 . Deux années plus tard, nous n'avons toujours aucune information supplémentaire, mais cela devrait très vite changer, étant donné que, a expliqué sur Twitter que cette année 2023 « sera énorme pour nous », sous-entendant que les équipes vont travailler encore plus sur le projet.. La seule chose que nous savons est que. Aucune précision sur l'époque et les personnages n'avait été donnée, ce qui pourrait être le cas cette année.Rappelons que Massive, à qui nous devons The Division, travaille également sur Avatar: Frontiers of Pandora , lequel devrait lui aussi se montrer un peu plus en 2023, puisque sa sortie doit normalement se faire avant le mois d'avril 2024. Mais en attendant pour les amoureux de Star Wars, rappelons que Star Wars Jedi: Survivor est prévu pour arriver le 17 mars, sur PC, PS5 et Xbox Series.