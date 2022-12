Jeux PS Plus janvier 2023

Star Wars Jedi: Fallen Order

Fallout 76

Axiom Verge 2

Comme à l'accoutumée, le dernier mercredi de chaque mois, PlayStation annonce la prochaine sélection de jeux offerts aux joueurs et aux joueuses possédant un abonnement actif au). De ce fait, en ce mercredi 28 décembre 2022, la firme vient de dévoiler, et ce notamment via un article sur PlayStation Blog.Star Wars Jedi: Fallen Order, développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts, est sorti en 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure, en vue à la troisième personne et avec une dimension Souls-like, nous invitant à incarner le jeune Cal Kestis, qui se retrouve traqué par les Inquisiteurs de l'Empire car il est un Jedi.Star Wars Jedi: Fallen Order sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4 et PS5, dans le cadre des jeuxSorti à la fin de l'année 2018, notamment sur PC, PS4 et Xbox One, Fallout 76 est développé et édité par Bethesda Softworks. Comme vous le savez probablement déjà, cet opus Fallout dispose d'une dimension multijoueur. Malgré des avis négatifs, à son lancement, Fallout 76 a profité, depuis, de nombreuses mises à jour, apportant du contenu et des correctifs.Fallout 76 sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeuxAxiom Verge 2, soit la suite directe d'Axiom Verge premier du nom, est arrivé en 2021 sur PC, Nintendo Switch et PS4. Le titre du développeur indépendant Thomas Happ Games a eu le droit, en 2022, à un portage sur PS5 et une sortie sur la plateforme de Valve, Steam. Axiom Verge 2 est un metroidvania se jouant en solo, dans lequel nous incarnons Indra, la milliardaire à la tête du conglomérat Globe 3.Axiom Verge 2 sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4 et PS5, dans le cadre des jeux