Star Wars Jedi: Fallen Order dépasse les attentes d'EA

Plus de deux mois après le lancement de Star Wars Jedi: Fallen Order, Electronic Arts annonce que les résultats sont au-dessus des attentes du studio. Ces derniers pourraient motiver les développeurs à créer d'autres jeux solo Star Wars.

Plus de huit millions de copies vendues pour Fallen Order

D'autres jeux solo Star Wars en prévision ?

En effet,, chargé de l'édition du dernier opus en date de la licence, a indiqué, par le biais d', que le titre avait dépassé les attentes de ventes du studio. Alors que celui-ci attendait entre 6 et 8 millions de ventes entre la sortie deen novembre et la fin de l'année 2019, ce sont finalementd'exemplaires qui ont trouvé preneur. Ainsi, EA espère écouler environ 2 millions de copies d'ici mars 2020, étant synonyme de fin d'année fiscale.Suite à cette annonce, Andrew Wilson a laissé sous-entendre que, étant donné que l'univers a « de l'ampleur et de la profondeur ». Qui plus est, même si une partie de la communauté est plus adepte du multijoueur que du solo, le studio souhaite « construire des expériences qui satisferont le besoin et la motivation » de toutes et tous, pour le plus grand plaisir des joueurs.Étant donné qu' aucun DLC ne devrait être publié pour Fallen Order , il est probable que. EA, qui a le monopole pour la publication de jeux issus de la célèbre franchise, ne devrait pas la laisser de côté, compte tenu de son succès.Finalement, nous rappelons que Star Wars Jedi: Fallen Order est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez toujours pas, noter partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :