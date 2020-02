Star Wars Jedi: Fallen Order aurait pu être reporté

Respawn a annoncé que Star Wars Jedi: Fallen Order a échappé de peu à un report de quelques semaines, ce qui n'aurait peut-être pas été si mal.

Oui, nous avons eu cette conversation et nous avons décidé que nous voulions que le jeu soit prêt, nous voulions le faire, vous savez, pour qu'il sorte pour les vacances. C'est un jeu qui correspond vraiment à cette période.

Même si la sortie deest plutôt à classer dans la partie réussite, l'expérience des joueurs a souvent été gâchée suite à de nombreux problèmes de gameplay, notamment des problèmes de collisions. Cela n'a tout de même pas empêché les joueurs à franchir le pas et se procurer le jeu, qui s'est vendu à plus de huit millions d'exemplaires Cependant, le résultat aurait pu être légèrement meilleur si le studio avait fait le choix de le repousser.Stig Asmussen continue en indiquant que si le studio avait finalement fait le choix de reporter le jeu de plusieurs semaines, permettant au studio de bénéficier de plus de temps, le résultat « aurait été meilleur ». Mais, face à la pression de sortir le titre avant les périodes de fêtes et quelques jours avant le neuvième film, un report n'était pas envisageable.Toutefois, Electronic Arts et Disney ont avoué que(le studio d'édition espère même passer le cap des 10 millions de ventes), à tel point qu' une suite pourrait être en préparation , alors que sa réussite semble inspirer Disney Star Wars Jedi: Fallen Order est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez toujours pas, noter partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :