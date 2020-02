Avec les succès de Star Wars Jedi: Fallen Order et Marvel's Spider-Man, Disney aimerait sortir de nouvelles adaptations

Suite aux succès de Star Wars Jedi: Fallen Order et Marvel's Spider-Man, deux licences appartenant au géant Disney, de nouvelles adaptations pourraient voir le jour ces prochaines années.

Je suis ici pour une raison bien spécifique : vous donner les moyens de faire des choses uniques avec notre catalogue. Nous souhaitons exploiter le pouvoir des créateurs dans toute l'industrie. [...] Nous voulons rêver grand et nous réjouir de toutes les choses que nous pouvons faire ensemble.

Effectivement, après la sortie très réussie et saluée deen septembre 2018, puis, un an après de, qui a également connu de nombreuses critiques positives,bien au contraire.Lors du DICE Summit, qui a eu lieu à Las Vegas, Sean Shoptaw, vice-président senior des jeux et expériences interactives chez Disney, a annoncé à de nombreux développeurs présents sur place que(via The Hollywood Reporter ).Lors de son discours, Sean Shoptaw a notamment mentionné les deux jeux cités ci-dessous comme référence. Si un deuxième opus de Marvel's Spider-Man semble en préparation , tout comme pour Star Wars Jedi: Fallen Order , il reste à savoir quelles seront les licences à être portées sur consoles et PC, en plus du jeu Avatar , également sous l'effigie de Disney, étant donné que la firme a acquis la société 21st Century Fox au début de l'année 2019.