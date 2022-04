Star Wars Jedi: Fallen Order 2 : Une sortie seulement sur Xbox Series, PS5 et PC ?

PC Édition Standard → 11,25 € au lieu de 39,99 €, soit 72 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 14,87 € au lieu de 49,95 €, soit 70 % de réduction. Édition Deluxe → 14,85 € au lieu de 79,99 €, soit 81 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Tous les joueurs ayant aimé l'aventure de Respawn Entertainment et Electronic Arts, Star Wars Jedi: Fallen Order, ont été ravis d'apprendre qu'une suite verra bien le jour. Cela avait été plus ou moins confirmé en août 2021 . D'ailleurs, depuis, une multitude de personnes s'attendent à en savoir plus au sujet de Star Wars Jedi: Fallen Order 2.Alors que, précédemment, Jeff Grubb, avait déclaré que le soft pourrait être annoncé avant la période de l'E3 2022 , le journaliste a, récemment, apporté d'autres informations. Dans le dernier épisode en date de Game Mess , Jeff Grubb a ainsi dit que. Il se pourrait que des versions PS4 et Xbox One du titre ne soient pas prévues.Ce qui serait une mauvaise nouvelle pour beaucoup de joueurs et de joueuses qui n'ont pas encore mis les mains sur une console next-gen, au vu des pénuries d'approvisionnement. Néanmoins, notons tout de même que Star Wars Jedi: Fallen Order 2 ne dispose ni de fenêtre ni de date de sortie possible, à l'heure actuelle, et ne devrait pas arriver avant la fin de l'année 2022, au plus tôt.Pour le moment, Respawn Entertainment et Electronic Arts n'ont pas confirmé ou infirmé ces propos. Ainsi, pour en avoir le cœur net, il est préférable de patienter et d'attendre une communication officielle de leur part.Si vous désirez vous plonger dans l'aventure Star Wars Jedi: Fallen Order, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur les plateformes suivantes :