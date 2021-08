Star Wars Jedi: Fallen Order : EA confirme sa suite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, plus précisément en mai 2020,annonçait être plus que jamais déterminé à faire vivre encore longtemps la saga Star Wars au travers de plusieurs jeux vidéo. De ce fait, il avait déclaré quePlus récemment, le 4 août dernier, le studio a réitéré ses propos lors de l'appel aux investisseurs dans le cadre du bilan financier trimestriel, confirmant ainsi cette suite tant désirée des joueurs. Selon les dires d'EA, une possible suite àavait bel et bien été évoquée il y a quelques semaines, et celle-ci vient désormais de se confirmer par, directeur de PDG d'Il a en effet déclaré, toujours dans le cadre du bilan financier, que le titre, qui est désormais disponible sur PS5 et Xbox Series, est « l'occasion pour les nouveaux et anciens joueurs de se replonger dans ce jeu incroyable ». Par la suite, il a confirmé(Fallen Order et Mass Effect), ainsi que dans leurs autres propriétés intellectuelles.À ce jour, Star Wars Jedi: Fallen Order est l'un des titres solo les plus populaires d'et de, et s'est vendu à 10 millions d'exemplaires depuis sa parution en novembre 2019. Toutefois, les fans de la saga vont devoir prendre leur mal en patience avant de découvrir les premières images de Star Wars Jedi: Fallen Order la suite.