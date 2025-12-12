Star Wars: Galactic Racer promet des courses totalement folles, dignes des films



le 12 décembre 2025 à 07h45 Publié par Corentin Rimbert le 12 décembre 2025 à 07h45

C'est une annonce qui va faire vrombir les moteurs des fans de la saga. Lucasfilm Games et Fuse Games viennent de dévoiler Star Wars: Galactic Racer, une nouvelle expérience de course prévue pour 2026. Oubliez la Force, ici seule la vitesse et la stratégie comptent pour survivre.