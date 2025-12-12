Star Wars: Galactic Racer promet des courses totalement folles, dignes des films

C'est une annonce qui va faire vrombir les moteurs des fans de la saga. Lucasfilm Games et Fuse Games viennent de dévoiler Star Wars: Galactic Racer, une nouvelle expérience de course prévue pour 2026. Oubliez la Force, ici seule la vitesse et la stratégie comptent pour survivre.
L'univers de George Lucas s'apprête à renouer avec l'un de ses genres les plus appréciés mais trop souvent délaissés, la course futuriste. Lucasfilm Games, en partenariat avec l'éditeur Secret Mode, a officialisé le développement de Star Wars: Galactic Racer
. Ce titre, qui verra le jour en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, n'est pas confié à n'importe qui. C'est le studio Fuse Games qui est aux commandes
, une équipe dirigée par Matt Webster, ancien directeur général de Criterion Games. Pour les connaisseurs, cela signifie que l'ADN de franchises cultes comme Burnout ou Need for Speed coule dans les veines de ce nouveau projet
.
Une approche brutale et sans concession de la course
Loin des circuits officiels et aseptisés, Star Wars: Galactic Racer nous plongera au cœur de la Ligue Galactique
, un championnat clandestin né dans les zones de non-droit de la Bordure Extérieure. Le jeu promet de s'éloigner des standards habituels en proposant une réinvention du genre basée sur le concept de runs. Les joueurs piloteront divers véhicules à répulseurs, chacun doté de sa propre physique et de son style de jeu unique.
L'objectif ne sera pas seulement de franchir la ligne d'arrivée, mais de survivre. Les mécaniques de jeu encouragent les chocs violents et les éliminations de rivaux, rappelant les heures de gloire du combat véhiculaire. Matt Webster, PDG de Fuse Games, explique cette vision :
Pour nous, Star Wars a toujours représenté le pouvoir de l'émerveillement, et la course en est l'une des expressions les plus palpitantes. Avec Star Wars: Galactic Racer, nous voulions réinventer ce que peut être un jeu de course : aventureux, spectaculaire et exaltant.
Un scénario de vengeance sans Jedi ni prophétie
L'originalité du titre réside également dans sa dimension narrative. Le joueur incarnera Shade, un pilote solitaire animé par des rêves de gloire et une soif de vengeance
. Son antagoniste principal, Kestar, est décrit comme un rival impitoyable aux ambitions démesurées pour la Ligue. Contrairement à la majorité des productions Star Wars récentes, il n'y aura ici ni sabre laser, ni maîtrise de la Force, ni grande prophétie mystique
. Le titre mise tout sur le talent brut, la stratégie mécanique et la volonté de s'imposer.
Le jeu proposera une campagne solo scénarisée où il faudra forger des alliances et débloquer de nouvelles capacités à chaque course, suggérant une structure proche du roguelite. Un mode multijoueur compétitif est également prévu
, permettant aux pilotes de s'affronter dans des duels stratégiques où la réputation sera en jeu.
De nouvelles informations seront communiquées ces prochains mois, puisque la sortie de Star Wars: Galactic Racer
est prévue pour 2026, sur PC, PS5 et Xbox Series.
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