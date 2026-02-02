Star Wars: Galactic Racer confirme le retour tant espéré des courses de modules

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 février 2026 à 17h26
L'annonce a fait vibrer les Game Awards 2025, Star Wars: Galactic Racer promet de la vitesse. Mais une question brûlait les lèvres des fans de la prélogie. Les développeurs de Fuse Games viennent de confirmer l'élément crucial que tout le monde attendait pour succéder au légendaire Episode 1 Racer.
Star Wars: Galactic Racer confirme le retour tant espéré des courses de modules
C'est un soulagement pour toute une communauté de joueurs qui attendait désespérément un digne héritier aux jeux de course de la franchise. Si les Game Awards 2025 ont été marqués par l'annonce de projets narratifs d'envergure comme Star Wars: Fate of the Old Republic c'est bien le vrombissement des moteurs qui a capturé l'attention des passionnés de pilotage avec Star Wars: Galactic Racer. Pourtant, une inquiétude légitime planait : le jeu allait-il se concentrer uniquement sur des vaisseaux classiques ou embrasser la folie pure des courses de modules ? Matt Webster, PDG de Fuse Games, a tenu à mettre les choses au clair.

Le Podracing, une évidence pour le studio

Les fans de la prélogie et du culte Star Wars Episode 1: Racer sorti en 1999 peuvent se rassurer. Il était impensable pour les développeurs de concevoir un titre de course dans cet univers sans inclure la discipline la plus dangereuse et la plus rapide de la galaxie. Interrogé sur le sujet par GamesRadar, Matt Webster s'est montré catégorique, soulignant que cette mécanique est au cœur même du fantasme de pilotage qu'ils souhaitent offrir.
Vous ne pouvez pas vraiment créer une expérience de course Star Wars sans y inclure les courses de Pods, n'est-ce pas ? Le fantasme central du jeu est de devenir un pilote d'élite de la Ligue Galactique, et le Podracing représente le summum de la vitesse et de la compétition dans la galaxie Star Wars.
Cette confirmation ancre définitivement le titre dans la lignée de ses prédécesseurs spirituels, tout en promettant une modernisation technique qui devrait décupler les sensations de vitesse. Mais Fuse Games ne compte pas s'arrêter à la simple nostalgie de la Menace Fantôme.

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Un garage plus vaste que jamais

L'ambition de Star Wars: Galactic Racer dépasse la simple réédition. Le studio souhaite explorer différentes facettes du pilotage dans l'univers de George Lucas. Si les modules sont les stars incontestées de la vitesse pure, d'autres véhicules emblématiques seront de la partie pour varier les plaisirs et le gameplay. Le jeu proposera une approche hybride, mélangeant les époques et les styles de conduite.
Cependant, lorsque nous avons entrepris de créer Galactic Racer, nous voulions faire plus, nous appuyer sur plusieurs types de véhicules et plusieurs expressions de la vitesse pour offrir aux joueurs un large éventail d'expériences. Galactic Racer offre aux joueurs la possibilité de piloter des véhicules qu'ils connaissent et aiment, aux côtés d'autres qu'ils n'ont jamais expérimentés auparavant.
Concrètement, cela signifie que vous pourrez prendre les commandes du célèbre Landspeeder, piloté par Luke Skywalker sur Tatooine, ou encore des Speeder Bikes, rendus célèbres par la course-poursuite effrénée sur Endor dans Le Retour du Jedi. Le trailer de révélation a également laissé entrevoir d'autres engins à répulseurs, suggérant que le studio garde encore quelques secrets sous le capot pour surprendre les joueurs lors de la sortie.

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Immersion et sensations de pilotage

Au-delà des véhicules, c'est la manière dont nous allons ressentir la course qui préoccupe les développeurs. Matt Webster insiste sur le travail colossal effectué sur la caméra, élément déterminant pour retranscrire la vitesse vertigineuse des affrontements. Le jeu proposera plusieurs perspectives, dont une vue à la troisième personne soigneusement calibrée pour offrir une conscience situationnelle optimale lors des dépassements serrés.

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Mais la nouvelle qui ravira les puristes de l'immersion est la confirmation d'une vue à la première personne (vue cockpit), idéale pour ressentir chaque accélération. Côté scénario, le jeu nous mettra dans la peau de Shade, un pilote cherchant « vengeance et gloire » dans la Bordure Extérieure. Avec de la personnalisation poussée, un mode histoire complet et du multijoueur, Star Wars: Galactic Racer, prévu pour plus tard cette année sur Xbox Series, PS5 et PC, semble avoir toutes les cartes en main pour devenir la nouvelle référence du genre.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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