Star Wars: Galactic Racer confirme le retour tant espéré des courses de modules



le 02 février 2026 à 17h26 Publié par Corentin Rimbert le 02 février 2026 à 17h26

L'annonce a fait vibrer les Game Awards 2025, Star Wars: Galactic Racer promet de la vitesse. Mais une question brûlait les lèvres des fans de la prélogie. Les développeurs de Fuse Games viennent de confirmer l'élément crucial que tout le monde attendait pour succéder au légendaire Episode 1 Racer.