Star Wars Elipse : Quantic Dream répond aux rumeurs quant au report du jeu

Il y a quelques jours, au début du mois de mars, plusieurs rumeurs laissaient penser que Star Wars Eclipse n'arriverait pas avant 2027, voire 2028 . La cause ? Des problèmes de recrutement, apparemment. Ces informations avaient, d'ailleurs, été récoltées par Tom Henderson. Récemment,En effet, récemment, le studio a publié un communiqué de presse, donnant quelques informations supplémentaires. Ils ont, ainsi, fait la lumière sur les nombreuses rumeurs :. Par ailleurs, ils ont révélé que leurs effectifs avaient augmenté de 50 % et qu'ils ont bénéficié de « très bons résultats financiers ». Ainsi, les rumeurs concernant leurs problèmes de recrutement seraient fausses.Annoncé pour la toute première fois lors de l'édition 2021 des Game Awards, Star Wars Eclipse avait su marquer les joueurs et les joueurs grâce à une bande-annonce époustouflante. Malheureusement, cette communication n'avait pas permis d'en savoir plus au sujet des plateformes de jeu visées. Il y a fort à parier, tout de même, que le soft débarquera sur les nouvelles consoles PlayStation et Microsoft, à savoir la PS5 et les Xbox Series.Aucune fenêtre ou date de sortie n'avait été donnée, à ce moment-là ni depuis. Pour cela, il faudra attendre une nouvelle communication de la part des développeurs et, de ce fait, prendre son mal en patience. Le studio a également précisé travailler sur deux autres projets, comme certaines rumeurs l'indiquaient Vous pouvez retrouver un condensé des informations connues à ce jour, concernant, dans notre article dédié