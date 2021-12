Star Wars Eclipse : Date de sortie, trailer, gameplay, tous les détails

Star Wars Eclipse, c'est quoi ?

Quand sort Star Wars Eclipse ?

Sur quelles plateformes sortira Star Wars Eclipse ?

Bande-annonce Star Wars Eclipse

Après plusieurs rumeurs, Quantic Dream a enfin officialiséson nouveau projet, trois ans après la sortie de Detroit: Become Human. Les informations sont assez maigres pour le moment, mais plusieurs détails intéressants, notamment sur l'histoire, ont d'ores et déjà été partagés. Afin que vous puissiez vous y retrouver, nous vous proposons un récapitulatif deest qualifié de jeu d'action aventure, dans lequel plusieurs personnages sont jouables, possédant tous des arcs narratifs distincts et des capacités uniques. Cela rejoint donc ce qu'a pu nous proposer Quantic Dreams, avec cependant plus d'action que ses derniers jeux. D'ailleurs, les choix faits durant l'aventure devraient normalement avoir un impact sur la suite, permettant donc une certaine rejouabilité. « Le mode de vie dans la Bordure Extérieure est menacé et vous devez définir votre voie » peut-on lire sur le site officiel.Concernant la temporalité, n'espérez pas croiser Dark Vador ou Obi-Wan Kenobi, étant donné que nous nous retrouverons plongés en pleine Haute République, soit environ 200 ans avant Star Wars : La Menace Fantôme, époque dans laquelle les Jedi étaient maîtres. Maître Yoda sera cependant de la partie, comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce.Aucune date de sortie n'a pour le moment été partagée. Étant donné qu'il n'en est qu'au début de son développement, il ne faut pas attendre la sortie deavant plusieurs années.Là encore, nous n'avons pas d'information précise. Néanmoins, Quantic Dream a systématiquement sorti ses jeux sur PlayStation. Une arrivée sur PS5 est donc très probable, tout comme une sortie sur PC, étant donné que leurs jeux ont été portés sur cette plateforme ces dernières années.Une seule bande-annonce, sans gameplay, est disponible. Celle-ci nous plonge directement dans l'ambiance du jeu et de l'univers créé par George Lucas, avec de nombreuses séquences de combat, et ce qui semble être la naissance d'un Sith.Cet article sera naturellement mis à jour dès lors que de nouvelles informations à propos de Star Wars Eclipse seront communiquées. Vous pouvez toujours suivre l'actualité via notre portail dédié