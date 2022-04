Amy Hennig (Uncharted) travaille sur un nouveau jeu Star Wars

J'ai souvent décrit comment le fait de voir Star Wars en 1977 a essentiellement bouleversé mon cerveau de 12 ans, façonnant ma vie créative et mon avenir de manière indélébile. Je suis ravi de travailler à nouveau avec Lucasfilm Games pour raconter des histoires interactives dans cette galaxie que j'aime.

L'histoire entre l'univers de Star Wars et Amy Hennig n'est finalement pas finie. Celle qui avait travaillé sur Ragtag, un projet vidéoludique se déroulant dans l'univers créé par George Lucas, sous l'égide de Visceral Games avant qu'EA ne ferme la filiale, revient sur le devant de la scène plusieurs années après son départ,Avec son nouveau studio, Skydance New Media, et avec la collaboration de Lucasfilm Games,, lequel est qualifié de « jeu d'action-aventure richement cinématique », proposant une histoire originale. Ce sont, à l'heure actuelle, les seules informations dont nous disposons. Aucun titre ni logo n'ont pour le moment été partagés, suggérant que ce projet n'en est qu'à ses balbutiements.Toutefois,, dans un communiqué de presse :Nous allons devoir patienter quelques mois, a minima, avant d'en savoir plus. Mais en attendant, les amoureux de la licence Star Wars pourront en apprendre plus, voire jouer à d'autres productions situées dans l'univers de Star Wars. Nous pensons notamment à la suite de Fallen Order , et aux autres jeux développés chez Respawn , ou encore à Star Wars Eclipse , bien que ce dernier puisse ne pas arriver de sitôt.