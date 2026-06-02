De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Star Fox se rendra disponible sur la Nintendo Switch 1.

Devant débarquer à la fin du mois de juin 2026, Star Fox est très attendu par les joueurs et les joueuses, fans ou non de la franchise. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent une question au sujet des plateformes concernées et se demandent, ainsi, si Star Fox sort sur Nintendo Switch 1. Une question qui trouve sa réponse ci-dessous.

Star Fox sort-il sur Nintendo Switch 1 ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté risque d'être déçue, étant donné que la réponse est, malheureusement, négative : Star Fox ne sort pas sur la première console hybride de Nintendo, la Switch 1.

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Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Star Fox débarque seulement sur la Nintendo Switch 2, qui est disponible sur le marché depuis le mois de juin 2025. D'ailleurs, dans les différents communiqués officiels et trailers partagés ces derniers temps, notamment dans la bande-annonce de présentation dévoilée le 2 juin dernier, Nintendo a, effectivement, spécifié que Star Fox allait seulement se rendre disponible sur la Nintendo Switch 2, et non sur la Switch 1. Il s'agit donc d'une exclusivité Nintendo Switch 2. Cela est précisé sur la page Nintendo eShop du titre, où nous pouvons lire les mots suivants :

Fox McCloud et son équipe font leur retour dans Star Fox, un remake de Lylat Wars, le jeu Nintendo 64, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Préparez-vous pour des combats aériens intenses et reprenez le système de Lylat des griffes d'Andross... une planète après l'autre.

De ce fait, les joueurs et les joueuses qui souhaitent se plonger dans l'aventure doivent impérativement utiliser la plateforme de jeu mentionnée ci-dessus et ne pourront donc pas en profiter sur le premier modèle de la Switch.

Rappelons, en guise de conclusion, que Star Fox arrive le 25 juin 2026 sur Nintendo Switch 2.