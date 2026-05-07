Star Fox : Le nouveau design de Fox McCloud imaginé sans son créateur

À la surprise générale, Star Fox s'apprête donc à recevoir un remake sur Nintendo Switch 2. Cependant, l'apparence de Fox McCloud divise les joueurs, d'autant que son créateur a révélé préférer une version apparue brièvement sur grand écran.

Le 6 mai 2026, une légende de Nintendo est revenue sur le devant de la scène. Dans un Direct entièrement consacré à ce retour, la firme japonaise a annoncé la sortie prochaine d'un remake de Star Fox. Le titre original, sorti sur Nintendo 64 en 1997, était alors connu sous le nom de Lylat Wars.

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Si d'autres opus sont sortis entre temps sur GameCube, sur Nintendo 3DS et sur Wii U, cette annonce signe le retour de Fox McCloud et de son équipe après 10 ans d'absence. La nouvelle a réjoui de nombreux nostalgiques ainsi que Takaya Imamura, le créateur du personnage. Mais il y a un hic avec le nouveau design du renard mercenaire.

Un visuel jugé trop réaliste et un brin dérangeant

Rapidement après la présentation, Takaya Imamura a partagé son ressenti sur son compte X/Twitter. Mais s'il a bien créé le personnage original, il a avoué ne pas avoir été consulté pour la réalisation de ce nouvel opus de Star Fox. Nintendo a fait le choix d'une esthétique assez réaliste, comme si cette nouvelle aventure était pensée comme un film en live-action avec des incrustations en 3D.

Cependant, la récente sortie de Super Mario Galaxy dans les salles obscures et la présence remarquée de Fox ont suffi pour conquérir le cœur des joueurs. Beaucoup ont donc été déçus que ce ne soit pas la version vue dans le film d'animation qui ait été choisie pour ce nouveau titre. D'ailleurs, Takaya Imamura partage l'avis des internautes en confiant préférer cette version de son héros.

Le créateur du personnage principal de Star Fox davantage séduit par la version vue dans Super Mario Galaxy

Dans son message sur X, il déclare : « J'imagine que c'est ce qui arrive quand je ne supervise pas… ou quelque chose comme ça. » Cependant, il ne déteste pas pour autant le nouveau design de Fox. Il ajoute dans un autre message publié peu de temps après que « Personnellement, je préfère la version du film, mais je trouve que celle-ci est réussie à sa manière, avec une direction claire ! »

Bien qu'il n'ait pas participé au développement, Takaya Imamura reste très enthousiaste à l'idée de voir le remake du titre sur lequel il a travaillé dans les années 90. Il conclut son message en remerciant Shigeru Miyamoto et en déclarant être très fier de pouvoir assister à cet événement.

Star Fox rejoindra le catalogue de la Nintendo Switch 2 le 25 juin 2026 et les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes pour les joueurs intéressés.