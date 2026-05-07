Star Fox revient sur Nintendo Switch 2 avec un remake ambitieux et modernisé

Nintendo a officialisé le retour de Star Fox avec une réinterprétation complète de Star Fox 64. Graphismes entièrement retravaillés, nouveaux modes, coopération et séquences inédites seront au rendez-vous sur Nintendo Switch 2.

Après des années d'absence et d'innombrables rumeurs, Nintendo a enfin confirmé le grand retour de Star Fox. Mais plutôt qu'un épisode totalement inédit, le constructeur japonais a choisi de revisiter Star Fox 64, l'un des opus les plus emblématiques de la franchise. Cette nouvelle version, développée pour la Nintendo Switch 2, modernise profondément le classique de la Nintendo 64 tout en conservant la structure originale des niveaux et le gameplay arcade qui ont fait son succès.

Une sortie très proche pour le retour de Fox McCloud

Nintendo a surpris tout le monde avec une annonce diffusée lors d'un Star Fox Direct inattendu, qui a eu lieu dans le nuit du 6 au 7 mai. Le remake sortira officiellement le 25 juin 2026 sur Nintendo Switch 2, soit seulement quelques semaines après sa révélation.

Ce retour ne se limite pas à une simple amélioration graphique. Nintendo parle d'une approche plus « cinématographique », avec de nouvelles cinématiques, des dialogues inédits et des briefings de mission enrichis entre les niveaux. Le jeu proposera également un prologue entièrement inédit centré sur James McCloud, le père de Fox.

Cette introduction reviendra sur la célèbre mission vers Venom aux côtés de Peppy Hare et Pigma Dengar, avant la trahison de ce dernier face aux forces d'Andross. Les joueurs de l'époque devraient ainsi découvrir une facette plus narrative et dramatique de l'univers Star Fox, tout en offrant à celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le jeu un univers riche d'entrée.

Des graphismes modernisés et de nouveaux modes

Visuellement, le remake transforme totalement l'expérience originale. Les environnements comme Zoness, Sector Y ou encore les combats spatiaux profitent de nouveaux effets de lumière, de particules et d'un niveau de détail bien plus poussé. Les personnages ont également été redesignés avec un style plus proche du tout premier Star Fox. Nintendo ajoute aussi plusieurs nouveautés de gameplay afin de moderniser l'expérience :

Trois niveaux de difficulté : Easy, Normal et Expert.

Un Challenge Mode permettant de rejouer les missions avec des objectifs inédits.

Le retour du Battle Mode, désormais jouable en 4v4 avec plusieurs règles différentes.

Battle Mode, désormais jouable en 4v4 avec plusieurs règles différentes. Du matchmaking en ligne et des parties privées entre amis.

Une coopération locale où un joueur pilote l'Arwing pendant que l'autre gère les tirs.

Le jeu exploitera également les nouvelles fonctionnalités de la Nintendo Switch 2, notamment le ciblage à la souris via les Joy-Con 2, ainsi que des interactions utilisant GameChat et les avatars caméra.

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Un retour attendu… mais qui divise déjà

Si l'annonce a enthousiasmé de nombreux joueurs, certains regrettent déjà que Nintendo revienne encore une fois à Star Fox 64 plutôt que de proposer une aventure totalement inédite. La franchise n'a en effet jamais réussi à retrouver l'impact du classique Nintendo 64, malgré plusieurs tentatives sur GameCube et Wii U.

Reste que ce remake pourrait permettre à une nouvelle génération de découvrir l'une des licences cultes de Nintendo, tout en offrant aux fans historiques une version modernisée d'un monument du rail shooter spatial. Rendez-vous le 25 juin sur Nintendo Switch 2, pour découvrir cette nouvelle version de Star Fox, donc.