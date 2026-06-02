Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de juin 2026
le 02 juin 2026 à 17h48
Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de différentes plateformes, peuvent découvrir de nouveaux jeux. Qu'il s'agisse de AAA ou de titres indépendants, les prochaines semaines vont être chargées et nous promettent de belles aventures vidéoludiques. Il se peut, d'ailleurs, que vous soyez un peu perdus à ce propos.
Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons le calendrier des sorties jeux vidéo de juin 2026, pour que vous y voyiez un peu plus clair et que vous puissiez vous préparer au mieux.
Calendrier des sorties jeux vidéo du mois de juin 2026
Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste des jeux arrivant au cours du mois de juin 2026. Pour chacun d'entre eux, nous vous précisons, bien évidemment, sa date de sortie ainsi que les plateformes concernées.
Comme vous pourrez le constater avec le listing dans ce qui suit, le mois de juin 2026 sera chargé, notamment avec Solarpunk, qui a su intriguer de nombreux joueurs, mais aussi Star Fox ou encore The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Mais, sans plus attendre, voici le calendrier des sorties jeux vidéo de juin 2026.
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Jeu
|Date de sortie
|Plateforme(s)
|Fatekeeper
|2 juin
|PC (accès anticipé)
|Final Fantasy 7 Rebirth
|3 juin
|Xbox Series, Nintendo Switch 2
|eFootball Kick-Off
|3 juin
|Nintendo Switch 2
|House Flipper Remastered Collection
|4 juin
|PS5, Xbox Series PC
|Tour de France 2026
|4 juin
|PS5, Xbox Series, PC
|River City Saga: Journey to the West
|4 juin
|PS5, Nintendo Switch, PC
|Gothic Remake
|5 juin
|PS5, Xbox Series, PC
|Solarpunk
|8 juin
|PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PC
|NBA The Run
|9 juin
|PS5, Xbox Series, PC
|Voidling Bound
|9 juin
|PC
|Witchspire
|10 juin
|PC (accès anticipé)
|Spacecraft
|11 juin
|PC (accès anticipé)
|Beastro
|11 juin
|PC
|Starseeker: Astroneer Expeditions
|11 juin
|PC (accès anticipé)
|The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
|18 juin
|PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PC
|R-Type Tactics 1 et 2 Cosmos
|18 juin
|PS5, PS4, Xbox Series, Nintendo Switch, PC
|EA Sports UFC 6
|19 juin
|PS5, Xbox Series, PC
|Dark Scrolls
|22 juin
|Nintendo Switch, PC
|Wanderstop
|23 juin
|Nintendo Switch 2
|Sonic Frontiers
|23 juin
|Nintendo Switch 2
|Destroy All Humans!
|23 juin
|Nintendo Switch 2
|Star Fox
|25 juin
|Nintendo Switch 2
|Dead or Alive 6: Last Round
|25 juin
|PS5, Xbox Series, PC
Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'espace commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo de juin 2026. Rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour découvrir toutes ces nouvelles expériences vidéoludiques.
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