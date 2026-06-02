Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de juin 2026

Envie de savoir ce que vous réserve le mois de juin 2026 en termes d'aventures vidéoludiques ? Retrouvez un récapitulatif des jeux arrivant dans les semaines à venir.

Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de différentes plateformes, peuvent découvrir de nouveaux jeux. Qu'il s'agisse de AAA ou de titres indépendants, les prochaines semaines vont être chargées et nous promettent de belles aventures vidéoludiques. Il se peut, d'ailleurs, que vous soyez un peu perdus à ce propos.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageons le calendrier des sorties jeux vidéo de juin 2026, pour que vous y voyiez un peu plus clair et que vous puissiez vous préparer au mieux.

Calendrier des sorties jeux vidéo du mois de juin 2026

Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste des jeux arrivant au cours du mois de juin 2026. Pour chacun d'entre eux, nous vous précisons, bien évidemment, sa date de sortie ainsi que les plateformes concernées.

Comme vous pourrez le constater avec le listing dans ce qui suit, le mois de juin 2026 sera chargé, notamment avec Solarpunk, qui a su intriguer de nombreux joueurs, mais aussi Star Fox ou encore The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Mais, sans plus attendre, voici le calendrier des sorties jeux vidéo de juin 2026.

Jeu Date de sortie Plateforme(s) Fatekeeper 2 juin PC (accès anticipé) Final Fantasy 7 Rebirth 3 juin Xbox Series, Nintendo Switch 2 eFootball Kick-Off 3 juin Nintendo Switch 2 House Flipper Remastered Collection 4 juin PS5, Xbox Series PC Tour de France 2026 4 juin PS5, Xbox Series, PC River City Saga: Journey to the West 4 juin PS5, Nintendo Switch, PC Gothic Remake 5 juin PS5, Xbox Series, PC Solarpunk 8 juin PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PC NBA The Run 9 juin PS5, Xbox Series, PC Voidling Bound 9 juin PC Witchspire 10 juin PC (accès anticipé) Spacecraft 11 juin PC (accès anticipé) Beastro 11 juin PC Starseeker: Astroneer Expeditions 11 juin PC (accès anticipé) The Adventures of Elliot: The Millennium Tales 18 juin PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PC R-Type Tactics 1 et 2 Cosmos 18 juin PS5, PS4, Xbox Series, Nintendo Switch, PC EA Sports UFC 6 19 juin PS5, Xbox Series, PC Dark Scrolls 22 juin Nintendo Switch, PC Wanderstop 23 juin Nintendo Switch 2 Sonic Frontiers 23 juin Nintendo Switch 2 Destroy All Humans! 23 juin Nintendo Switch 2 Star Fox 25 juin Nintendo Switch 2 Dead or Alive 6: Last Round 25 juin PS5, Xbox Series, PC

Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'espace commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo de juin 2026. Rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour découvrir toutes ces nouvelles expériences vidéoludiques.