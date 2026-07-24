Star Fox : Le remake n'aurait jamais vu le jour sans le film Super Mario Galaxy

Le retour de la franchise Star Fox a surpris les nostalgiques un mois à peine avant son lancement. Pourtant, il doit remercier un autre héros de Nintendo car sans lui, ce remake aurait pu rester une simple idée.

Très attendu après le succès retentissant du premier opus, le film Super Mario Galaxy a décidé de mettre en avant de nouveaux personnages tirés des franchises de Nintendo. L'un d'entre eux a rapidement provoqué des haussements de sourcils : Fox McCloud. Le chef d'escouade a même eu droit à un traitement spécial avec le lancement de Star Fox 3 mois à peine après la sortie du film.

Pourtant, ce choix n'est pas anodin. Shigeru Miyamoto est revenu en détail sur cette volonté de créer un jeu Star Fox lors d'un entretien avec le magazine Famitsu (traduit par Nintendo Everything).

La présence de Fox dans le film, point de départ de la création de Star Fox

Même s'il apparaît dans les jeux Super Smash Bros., Fox McCloud reste un personnage assez ancien. Ayant fait les belles heures de la Nintendo 64 et de la GameCube, le personnage n'avait pas eu droit à un nouveau jeu depuis 2016 et l'échec de Star Fox Zero. Faire revenir la licence 10 ans après n'était donc pas judicieux, hormis chez les nostalgiques ayant connu les premiers opus.

Shigeru Miyamoto a alors expliqué que lorsque l'idée d'ajouter Fox au film Super Mario Galaxy a été évoquée, il a souhaité créer un jeu autour de ce personnage. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il mentionne cette synergie entre films d'animation et jeux vidéo. En effet, le jeu Princess Peach: Showtime a été développé en même temps que le premier film Super Mario Bros. car Peach était très présente.

Je ne décide pas de tout concernant le catalogue de jeux, mais nous avons discuté du fait que nous avions l'idée d'inclure Fox dans le scénario du film Super Mario Galaxy ; nous voulions donc absolument un nouveau jeu Star Fox.

Le même traitement pour Yoshi and the Mysterious Book

Fox McCloud n'est pas le seul héros à avoir eu droit à un jeu en 2026 car il est présent dans Super Mario Galaxy. C'est également le cas pour Yoshi avec le jeu Yoshi and the Mysterious Book. Shigeru Miyamoto déclare lors du même échange qu'il a « été décidé très tôt que Yoshi apparaîtrait dans le film Super Mario Galaxy, nous avons donc décidé de créer un jeu Yoshi ».

Les prochains films d'animation en lien avec Nintendo pourraient donc annoncer avec un peu d'avance les sorties prévues par la firme. Shigeru Miyamoto conclut en précisant que « Chaque cas est différent, mais je pense que nous continuerons à entretenir une bonne relation entre les jeux et les autres projets de développement ».