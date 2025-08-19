Star Citizen reçoit une nouvelle mise à jour qui compte bien vous faire trembler de peur

Toujours proposé en alpha, Star Citizen vient de recevoir sa mise à jour 4.3, baptisée Dark Territory. Mais si elle souhaite effrayer les joueurs, rien n'est plus terrifiant que le montant déjà injecté dans ce projet pharaonique.
En alpha depuis le 19 décembre 2014, Star Citizen
continue de mettre la patience de ses joueurs à l'épreuve. Si aucune date de lancement ou de passage en bêta n'a été annoncée, le jeu continue de recevoir régulièrement du nouveau contenu pour divertir les explorateurs galactiques. La dernière de ces mises à jour, la version 4.3, est disponible depuis le 16 août 2025
et elle propose d'explorer des environnements sombres où la peur vous guette dans chaque recoin.
Que propose Dark Territory, la version alpha 4.3 de Star Citizen ?
Comme les précédentes mises à jour du titre, cette version 4.3 apporte différents correctifs ainsi que des modifications mineures. Mais la vraie nouveauté vient de l'ajout de nouvelles installations ASD Onyx, des complexes souterrains abandonnés
où d'inquiétantes menaces rôdent dans l'ombre. Lors de votre découverte du site, vous pourrez également réaliser toute une série de missions, obtenir une nouvelle arme, un ensemble d'armure inédit et utiliser le nouveau vaisseau spatial L-21 Wolf
.
Cette nouvelle version propose également deux nouveaux chapitres de la trame principale
de Star Citizen. Cependant, un troisième chapitre viendra conclure ce nouveau pan de l'histoire. Il sera accessible à l'ensemble des joueurs au déploiement de la version alpha 4.3.1.
Plus de 850 millions d'euros déjà investis dans le projet de Cloud Imperium Games
Alors que cette mise à jour de Star Citizen va permettre aux joueurs de découvrir de nouveaux secrets, le titre vient de franchir un nouveau cap symbolique. En effet, il a officiellement dépassé les 850 millions de dollars récoltés via sa campagne de financement participatif. Cette somme impressionnante propulse le titre de Cloud Imperium Games à la deuxième place des jeux vidéo disposant des plus importants budgets de l'histoire
, aux côtés de GTA VI et de Red Dead Redemption 2.
Si Star Citizen continue de s'améliorer au gré des mises à jour, sa communauté est divisée entre impatience, espoir et doute. Il ne reste plus qu'à espérer une éventuelle bonne nouvelle pour 2026, que ce soit pour Star Citizen ou pour son aventure annexe, Squadron 42.
commentaire (0)