Star Citizen : Presque un milliard de dollars pour une alpha, c'est fou



le 02 décembre 2025 à 16h21 Publié par Florian Lelong le 02 décembre 2025 à 16h21

C'est un chiffre qui donne le tournis et confirme la puissance inébranlable de la communauté. Star Citizen vient de pulvériser la barre des 900 millions de dollars de financement participatif, propulsé par un événement IAE record. Retour sur ces statistiques hors normes et l'avenir immédiat du jeu.