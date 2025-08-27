Star Citizen : Chris Roberts vise une sortie en 2027-2028 et espère un lancement « presque aussi grand » que GTA 6

Après plus d'une décennie de développement, Chris Roberts affirme que Star Citizen pourrait enfin voir le jour d'ici 2027-2028. Sa campagne solo, Squadron 42, reste prévue pour 2026, avec une sortie volontairement calée loin de Grand Theft Auto 6.
Depuis son annonce il y a plus de dix ans, Star Citizen
est devenu un projet unique dans l'histoire du jeu vidéo. Toujours en alpha, financé par plus de 858 millions de dollars via le crowdfunding
, le space sim de Cloud Imperium Games divise. Certains y voient un rêve en construction, d'autres un mirage interminable. Mais Chris Roberts, son directeur, continue d'affirmer que la fin approche, et a lui aussi des rêves.
Squadron 42 prévu pour 2026
Dans une interview accordée à La Presse
, Chris Roberts a confirmé que Squadron 42
, la campagne solo portée par des acteurs comme Mark Hamill, Gary Oldman ou Gillian Anderson, reste prévue pour 2026
. Toutefois, la sortie sera minutieusement calée pour éviter le raz-de-marée GTA 6
, attendu le 26 mai 2026. Si la fenêtre reste floue, la seconde moitié de l'année semble la plus probable.
Star Citizen complet en 2027 ou 2028
Quant à la version 1.0 de Star Citizen, elle n'est plus espérée avant 2027 ou 2028
. Un calendrier qui reste volontairement large et sujet à caution, tant le projet a accumulé les retards au fil du temps. Malgré tout, Roberts affiche de grandes ambitions et veut que les gens s'enflamment pour son projet :
Nous espérons que ce sera presque aussi grand qu'un événement comme GTA 6. Mis à part GTA 6, c'est probablement le jeu AAA le plus cher jamais produit.
Avec son budget colossal, Star Citizen s'impose déjà comme l'un des projets les plus ambitieux du jeu vidéo
. Mais son développement interminable nourrit aussi la méfiance. Annoncé en 2012, il a déjà connu plusieurs phases de financement, de refontes et de reports. Pourtant, la communauté reste fidèle et les événements « free fly
», qui permettent d'essayer gratuitement le jeu, continuent d'attirer de nouveaux joueurs. Le dernier en date est disponible jusqu'au 2 septembre 2025
.
En visant un lancement « presque aussi grand
» que GTA 6, Chris Roberts affiche une confiance qui tranche avec le scepticisme ambiant. Mais entre la sortie de Squadron 42 en 2026 et celle de Star Citizen en 2027-2028, il faudra encore patienter pour savoir si ce rêve spatial tiendra enfin toutes ses promesses. Dans tous les cas, ces nouvelles fenêtres de sortie raviront la communauté, ou au moins la rassureront.
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