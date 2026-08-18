Bugs et malaise en direct : le naufrage du dernier stream de Star Citizen

Le dernier live des développeurs de Star Citizen a viré à la catastrophe. Bugs en série, malaise palpable et fin prématurée de la diffusion ont rythmé cet événement censé rassurer la communauté. Un coup dur pour le jeu aux 14 années de développement.

14 ans de développement, plus d'un milliard de dollars de financement participatif, et pourtant, Star Citizen continue de surprendre sa communauté, parfois pour les mauvaises raisons. Récemment, le studio Cloud Imperium a organisé une diffusion en direct pour présenter l'état actuel du jeu et montrer l'expérience telle qu'elle a été pensée par les créateurs. Malheureusement, l'événement ne s'est pas du tout déroulé comme prévu, laissant les spectateurs perplexes face à une démonstration chaotique.

Un enchaînement de bugs techniques

Dès les premières minutes du stream, l'équipe de développement s'est heurtée à de nombreux problèmes techniques. Comme le rapporte IGN, des soucis liés à la gestion de l'inventaire et à l'utilisation des armes ont rapidement entravé la progression de la mission. Ces dysfonctionnements à répétition ont rendu l'expérience particulièrement difficile à suivre, prouvant que même dans des conditions idéales de présentation, le jeu souffre encore de graves lacunes techniques.

L'accumulation de ces bugs a visiblement pesé sur le moral des développeurs présents à l'écran. Au lieu de la présentation fluide et maîtrisée espérée par les joueurs, le direct s'est transformé en un véritable chemin de croix. L'ambiance sur le plateau s'est alourdie, laissant place à des échanges teintés de passivité agressive entre les membres de l'équipe, visiblement désemparés face à la situation.

Le malaise palpable de l'équipe

Le manque de naturel et l'inconfort des développeurs n'ont pas échappé aux spectateurs. Sur les réseaux sociaux et dans l'espace commentaires de la vidéo, la communauté n'a pas mâché ses mots. Les joueurs ont été choqués de voir les créateurs subir les mêmes problèmes techniques qu'eux, alors que ce live devait justement prouver la stabilité du titre.

Les réactions des internautes ont été particulièrement virulentes. On pouvait notamment lire des remarques cinglantes sur l'attitude de l'équipe.

Toute l'équipe a l'air tellement démotivée et mal à l'aise. C'est quoi ça, sérieusement ? C'était incroyablement gênant, forcé, avec une sensation un peu sinistre par moments. Personne ne s'amusait. On aurait dit une vidéo de prise d'otage.

Face à ce désastre technique et humain, l'équipe a pris la décision radicale d'interrompre purement et simplement la diffusion avant même d'avoir pu terminer la mission qu'elle devait présenter.

Pour couronner le tout, les déclarations de clôture ont jeté de l'huile sur le feu. Jared Huckaby, le directeur du contenu chez Cloud Imperium, a tenté de sauver les apparences avec une phrase qui a provoqué l'incompréhension générale.

Je suis super fier de ce que ces gars font ici. Et cela nous a aidés à sortir tout ça, pour que vous puissiez avoir la même expérience que celle que nous avons eue aujourd'hui.

Cette déclaration, censée être positive, a sonné terriblement faux après une heure de bugs et de malaise. Au vu de l'état actuel du projet et des difficultés rencontrées par ses propres créateurs pour y jouer correctement, il semble évident qu'une sortie définitive de Star Citizen n'est toujours pas à l'ordre du jour. Espérons au moins que la campagne, Squadron 42, se trouve en meilleur état.