Star Citizen 4.4 : Le système Nyx et Levski débarquent enfin pour tout changer



le 21 novembre 2025 à 18h50 Publié par Corentin Rimbert le 21 novembre 2025 à 18h50

Cloud Imperium Games continue d'étendre l'univers de Star Citizen avec le déploiement de l'Alpha 4.4. Cette mise à jour majeure introduit le système Nyx et la célèbre zone de Levski, offrant aux pilotes un nouveau terrain de jeu axé sur la liberté et l'exploration, tout en franchissant des records financiers.