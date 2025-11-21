Star Citizen 4.4 : Le système Nyx et Levski débarquent enfin pour tout changer

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 novembre 2025 à 18h50
Cloud Imperium Games continue d'étendre l'univers de Star Citizen avec le déploiement de l'Alpha 4.4. Cette mise à jour majeure introduit le système Nyx et la célèbre zone de Levski, offrant aux pilotes un nouveau terrain de jeu axé sur la liberté et l'exploration, tout en franchissant des records financiers.
Star Citizen 4.4 : Le système Nyx et Levski débarquent enfin pour tout changer
L'univers persistant de Star Citizen ne cesse de croître, et les développeurs de Cloud Imperium Games viennent de franchir une nouvelle étape significative avec l'arrivée de l'Alpha 4.4. Cette mise à jour marque l'introduction tant attendue du système Nyx, une région qui promet de redéfinir l'expérience des joueurs grâce à son atmosphère unique et son histoire riche. Au cœur de ce système, situé dans l'anneau de Glaciem, se trouve Levski, une zone qui n'est pas inconnue des vétérans du projet, mais qui revient ici avec une profondeur inédite.

Levski, un bastion de liberté face à l'oppression

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La thématique centrale de cette nouvelle zone est sans équivoque : la liberté. Levski se distingue des autres métropoles du jeu par ses origines modestes et révolutionnaires. Loin des structures corporatistes ou impériales habituelles, cette colonie a été fondée il y a plusieurs siècles par l'Alliance du Peuple. Ce groupe de dissidents cherchait à échapper à la tyrannie du régime Messer sur Terre, créant ainsi un refuge pour ceux qui refusent de se soumettre.

La description officielle du système met d'ailleurs l'accent sur cet aspect refuge :
De nombreux vagabonds se retrouvent à chercher un nouveau système lorsque l'étau de l'oppression se resserre trop fort. Ce système, c'est Nyx, retiré et détaché de tout établissement dominant. Abritant Levski, une colonie bâtie sur la croyance en l'égalité pour tous les êtres sensibles, Nyx est un phare d'espoir pour tout voyageur aspirant encore à la liberté.
Miniature vidéo

Nouvelles missions et lieux de vie

Au-delà du lore, l'Alpha 4.4 apporte du contenu jouable concret. Les pilotes pourront collaborer avec un sous-traitant militaire nommé InterSec, qui propose une série de missions inédites. Il s'agira notamment d'enquêter sur des stations QV abandonnées pour collecter des renseignements cruciaux, ajoutant une couche d'investigation et d'exploration aux mécaniques habituelles.

Levski a également été pensée comme un véritable lieu de vie sociale. Les joueurs y trouveront toutes les commodités nécessaires comme un hôpital pour les soins, un marché dynamique, et surtout le Café Musain. Ce bar emblématique servira de point de ralliement pour échanger des informations ou simplement se détendre entre deux missions. Pour les amateurs de vaisseaux, la boutique Teach's sera l'endroit idéal pour acquérir de nouveaux appareils, tout en étant le lieu de tournage de l'émission « Levski's Talkin' Shop ».

Micro-transactions et records financiers historiques

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Comme souvent avec les mises à jour majeures, Cloud Imperium Games accompagne ce lancement de nouveaux packs d'équipements achetables avec de l'argent réel. Les ensembles « Epoque Aves » et « Epoque Dust Devil » proposent respectivement des armures moyennes et lourdes, accompagnées de sacs à dos assortis et d'une mitraillette Behring P8-SC. Ces ajouts cosmétiques interviennent alors que le studio vient de franchir un cap financier hallucinant.

Le financement participatif du jeu a récemment dépassé les 885 millions de dollars. À ce rythme, il est fort probable que le projet dépasse la barre symbolique du milliard de dollars au début de l'année 2026, consolidant son statut de projet le plus onéreux de l'histoire du jeu vidéo.

Une continuité technique après l'Alpha 4.0

Cette mise à jour 4.4 s'inscrit dans la continuité des avancées techniques apportées par l'Alpha 4.0 plus tôt ce mois-ci. Cette précédente version avait introduit des améliorations majeures au niveau de l'architecture serveur, éliminant virtuellement les frontières entre les serveurs tout en garantissant la stabilité des différentes instances. L'arrivée de Nyx profite directement de ces technologies, assurant que l'exploration de ce nouveau système soit aussi fluide que possible pour les milliers de citoyens des étoiles.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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