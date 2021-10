Un jeu Squid Game n'est pas à exclure selon Netflix

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Vous n'avez pas pu passer à côté, que ce soit aux informations ou sur les réseaux sociaux.est en effet présent sur tous les médias, créant parfois quelques tensions lors de petits événements mis en place. Au vu de son succès indéniable,, a affirmé auprès de THR qu'un jeu vidéo Squid Game est envisagé.Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la série, nous pouvons facilement qualifierde battle royale des temps modernes. L'action prend place en Corée du sud et met en lumière plusieurs personnages, tous criblés de dettes. C'est lorsqu'ils décident de participer à un petit jeu de rue qu'ils vont se retrouver par la suite sur une île mystérieuse afin de jouer à des jeux d'enfants avec un seul but : remporter les 46 milliards de wons. Seulement, ne pas gagner est synonyme de mort.Lors de son entretien avec THR,a déclaré dans un premier temps que Netflix étudiait actuellement la possible suite à donner à la première saison de Squid Game, et a ensuite annoncé qu'une probable adaptation jeu vidéo ainsi que plusieurs produits dérivés sont possibles. À l'heure actuelle, il n'a pas donné de détails sur ce à quoi pourrait ressembler ce jeu vidéo, mais nous pouvons facilement imaginer qu'il s'agira d'un battle royale dans lequel les joueurs devraient jouer à ces terribles jeux d'enfants. Toutefois, rien n'est sûr et le titre pourrait prendre une toute autre direction.En attendant la probable confirmation du jeu, la série a déjà été retrouvée dans quelques jeux vidéo, notamment Animal Crossing: New Horizons avec la reproduction des scènes emblématiques de la série, mais aussi dans Fortnite avec la création des cartes sur le mode Créatif