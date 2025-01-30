Squid Game saison 3 : Netflix annonce officiellement sa date de sortie

Netflix vient d'officialiser la date de sortie de la saison 3 de Squid Game, qui avait leaké il y a quelques semaines. L'attente n'est plus très longue.

Date de sortie de la saison 3 de Squid Game

Vous n'êtes pas prêts pour la saison finale...



SQUID GAME saison 3, le 27 juin. #NextOnNetflix pic.twitter.com/3NAbNCUwkt — Netflix France (@NetflixFR) January 30, 2025

Que nous réserve cette saison 3 ?

Le retour de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), toujours prêt à se venger après avoir survécu au terrible jeu.

De nouveaux participants qui viendront tenter leur chance dans ce jeu de survie impitoyable.

Netflix mise gros sur Squid Game

. La plateforme de streaming a confirméde la série sud-coréenne.Depuis son lancement en 2021, Squid Game est devenu un véritable phénomène mondial, battant des records d'audience et suscitant un engouement sans précédent. Après une deuxième saison riche en rebondissements,, mais sans donner de date précise en dépit d'un leak qui avait vu juste, à la suite d'une erreur. L'attente est désormais terminée :Si Netflix reste encore discret sur l'intrigue de cette saison 3, plusieurs éléments ont déjà été dévoilés brièvement :Avec cette annonce, Netflix réaffirme son engagement envers l'une de ses franchises les plus populaires. Après avoir lancé des jeux inspirés de la série, une émission de télé-réalité (Squid Game : The Challenge) et plusieurs produits dérivés, sans oublier le jeu vidéo, la plateforme espère renouveler réussir à captiver le public une troisième fois., signe que la série attire. Reste à savoir si la saison 3 arrivera à faire mieux que la 1, qui avait dépassé 1,65 milliard d'heures de visionnage en seulement 28 jours.Rendez-vous donc. Les premières bandes-annonces devraient très vite être partagées, nous donnant un aperçu de ce qui nous attend.