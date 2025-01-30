Squid Game saison 3 : Netflix annonce officiellement sa date de sortie

Netflix vient d'officialiser la date de sortie de la saison 3 de Squid Game, qui avait leaké il y a quelques semaines. L'attente n'est plus très longue.
Après le succès phénoménal des deux premières saisons, Squid Game reviendra sur Netflix pour une troisième (et dernière) saison
. La plateforme de streaming a confirmé la date de sortie de la saison 3
de la série sud-coréenne.
Date de sortie de la saison 3 de Squid Game
Depuis son lancement en 2021, Squid Game est devenu un véritable phénomène mondial, battant des records d'audience et suscitant un engouement sans précédent. Après une deuxième saison riche en rebondissements, Netflix avait teasé l'arrivée d'une troisième saison
, mais sans donner de date précise en dépit d'un leak qui avait vu juste, à la suite d'une erreur. L'attente est désormais terminée : la saison 3 et les nouveaux épisodes arriveront le 27 juin 2025
.
Que nous réserve cette saison 3 ?
Si Netflix reste encore discret sur l'intrigue de cette saison 3, plusieurs éléments ont déjà été dévoilés brièvement :
- Le retour de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), toujours prêt à se venger après avoir survécu au terrible jeu.
- De nouveaux participants qui viendront tenter leur chance dans ce jeu de survie impitoyable.
Netflix mise gros sur Squid Game
Avec cette annonce, Netflix réaffirme son engagement envers l'une de ses franchises les plus populaires. Après avoir lancé des jeux inspirés de la série, une émission de télé-réalité (Squid Game : The Challenge) et plusieurs produits dérivés, sans oublier le jeu vidéo, la plateforme espère renouveler réussir à captiver le public une troisième fois. La saison 2 a été tout en haut des classements dans de nombreux pays
, signe que la série attire. Reste à savoir si la saison 3 arrivera à faire mieux que la 1, qui avait dépassé 1,65 milliard d'heures de visionnage en seulement 28 jours.
Rendez-vous donc dès le 27 juin sur Netflix pour, peut-être, découvrir la fin des aventures de Squid Game avec la saison 3
. Les premières bandes-annonces devraient très vite être partagées, nous donnant un aperçu de ce qui nous attend.
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