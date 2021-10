Animal Crossing: New Horizons : Un joueur reproduit des scènes de Squid Game

Animal Crossing: New Horizons ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Animal Crossing: New Horizons France

Nous n'entendons parler que d'elle depuis plusieurs jours,. Il n'aura pas fallu bien longtemps pour que les joueurs d'décident de l'introduire sur leur petite île, et ce, malgré le fait qu'elle soit assez terrifiante.est apparue il y a peu sur la plateforme Netflix, et met en scène plusieurs personnages qui se retrouvent criblés de dettes. Plongés au cœur d'une île, ils n'ont qu'un seul but : être le dernier survivant pour remporter la folle somme de 45,6 milliards de wons. Cependant, pour y parvenir, ils doivent jouer à plusieurs jeux d'enfants, mais comme vous l'aurez compris, l'issue est fatale pour les perdants.Comme beaucoup de séries,a ses propres codes bien distinctifs comme la tenue des « soldats », une combinaison de couleur rouge/rose, ainsi que des casques avec les symboles triangle, cercle et carré. Par ailleurs, les participants sont quant à eux habillés de vestes de jogging et survêtements verts avec leur chiffre inscrit au dos de leur veste.Ainsi, sur la toile, le joueur nomméa partagé ses créations (via Imgur ) reprenant tous ces codes, le tout reproduit dansavec les scènes les plus populaires de la série dont le jeu du 1, 2, 3, soleil. D'autre part, nous retrouvons certains personnages comme Seong Gi-hun (456), Cho Sang-woo (218), Ji-yeong (240), Byeong-gi (111), la poupée, ainsi que les gardiens. Bien évidemment, au vu de l'horreur dont sont spectateurs les joueurs,Pour rappel,est disponible sur Nintendo Switch depuis le 20 mars 2020.